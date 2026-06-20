Lamine Yamal: 'Messi giỏi nhất lịch sử, không phải bàn cãi nữa'

(VTC News) -

"Thần tượng của tôi là Neymar vì tôi thích xem anh ấy thi đấu nhưng Messi chắc chắn là người giỏi nhất lịch sử và không cần bàn cãi gì nữa", Lamine Yamal trả lời truyền thông bên lề World Cup 2026.

Cuộc tranh cãi về tài năng của Lionel Messi và Ronaldo càng trở nên nóng hơn sau lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026. Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng 3-0 trước Algeria. Bất ngờ hơn, Ronaldo lại thi đấu bế tắc và Bồ Đào Nha hòa thất vọng 1-1 trước CHDC Congo. Hai kết quả trái ngược càng khiến đề tài về Messi và Ronaldo trở nên hấp dẫn.

Lamine Yamal tôn trọng Lionel Messi.

Lamine Yamal lên tiếng ủng hộ ngôi sao người Argentina: "Nếu ai đó nghi ngờ về chuyện Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử thì nên nghi ngờ chính bản thân mình. Để vô địch World Cup thì phải đánh bại những đội mạnh nhất, đối đầu với Argentina lại càng tốt. Nếu trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina, tôi muốn tham dự ngay lập tức".

Đã từng xuất hiện bức ảnh gây sốt khi Lionel Messi bế một cậu nhóc năm 2007 - thật trùng hợp đó chính là Lamine Yamal. Đây là mối lương duyên đặc biệt giữa hai ngôi sao hàng đầu ở các thời kì của Barcelona.

Dù vậy, World Cup 2026 được dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn cho Lamine Yamal. Tiền đạo 18 tuổi chưa thể bình phục hoàn toàn chấn thương gặp phải từ hồi tháng 4 trong màu áo Barcelona. Anh chỉ vào sân trong trận đấu gặp Cape Verde ở hiệp 2. Công bằng mà nói, Yamal vẫn mang đến nhiều đột biến nhưng chính thể trạng không tốt khiến anh chưa tỏa sáng ở trận đấu mà Tây Ban Nha hòa 0-0 Cape Verde.

Lamine Yamal nói: "Thật sự tôi chưa sẵn sàng đá 90 phút trọn vẹn, điều này vẫn còn quá sớm và tôi nghĩ không cần thiết. Nhưng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì huấn luyện viên muốn. Rõ ràng là bạn phải nghĩ về đội bóng của mình, nhưng World Cup mới là điều tôi tập trung nghĩ đến và thật may mắn khi có mặt ở đây".

Khép lại bài phỏng vấn, tuyển thủ Tây Ban Nha cho rằng anh vẫn còn trẻ và không bị ám ảnh bởi những so sánh, thống kê với các đàn anh. Yamal cho biết vẫn muốn tận hưởng trận đấu và giành chiến thắng.

"Tôi thậm chí có thể ghi 16 bàn thắng mà vẫn bị loại ở bán kết. Đó không phải là điều tôi hướng đến", Yamal khẳng định.