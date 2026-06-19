Rộ nghi vấn HLV Bồ Đào Nha ưu ái Ronaldo vì lý do đặc biệt

(VTC News) -

Huấn luyện viên Roberto Martínez nhiều khả năng sẽ chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha khi hết hạn hợp đồng sau World Cup 2026. Đài phát thanh Pháp RMC Sport cho biết nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã bắt đầu đàm phán với đội bóng Ả Rập Xê Út, Al Nassr, nơi mà Ronaldo đang khoác áo.

Trong khi đó, tờ A Bola (Bồ Đào Nha) xác nhận rằng ông Roberto Martinez đang tiến rất gần tới việc thay thế Jorge Jesus trên băng ghế huấn luyện.Ghế HLV của Al Nassr bỏ trống sau khi HLV Jorge Jesus xác nhận rời đi vào cuối mùa giải sau khi cùng CLB này vô địch Saudi Pro League mùa 2025/26. Dù vậy, một tờ báo khác của Bồ Đào Nha là Record lại khẳng định ông Martinez chưa đàm phán với Al Nassr.

Theo các nguồn tin, các cuộc thương thảo giữa HLV Roberto Martinez và Al Nassr đã bắt đầu từ trước khi World Cup 2026 khởi tranh, trong bối cảnh hợp đồng của nhà cầm quân này với LĐBĐ Bồ Đào Nha sắp sắp đáo hạn. Tờ A Bola thừa nhận tin tức này xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm với đội tuyển Bồ Đào Nha, khi họ mở màn World Cup 2026 bằng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo.

HLV Roberto Martinez khả năng cao sẽ dẫn dắt Ronaldo ở Al-Nassr mùa tới

Trong khi đó, tờ Sports của Pháp cho biết Cristiano Ronaldo đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi có màn trình diễn mờ nhạt trước đội tuyển CHDC Congo và đặt nghi vấn: “Tại sao vị HLV của đội tuyển Bồ Đào Nha lại để Ronaldo thi đấu trọn vẹn cả 90 phút?”.

Tờ báo này dấy lên nghi ngờ về việc Ronaldo hưởng lợi từ HLV Roberto Martinez khi nhà cầm quân này được Al Nassr liên hệ. Tờ Sports lập luận rằng chính vì lý do nói trên nên ông Roberto Martinez không để Ronaldo ngồi dự bị ở đội tuyển Bồ Đào Nha.

“Vốn dĩ, việc một huấn luyện viên trưởng gạch tên Cristiano Ronaldo khỏi đội hình xuất phát đã là điều vô cùng khó khăn vì rất nhiều lý do. Hãy thử tưởng tượng xem, sẽ ra sao nếu vị chiến lược gia đó biết trước rằng mình sẽ là HLV tương lai của Ronaldo tại CLB, kèm theo một bản hợp đồng mà ai cũng đoán được là cực kỳ hậu hĩnh”, tờ Sports viết.

“Trong bối cảnh Goncalo Ramos chỉ được tung vào sân rất muộn ở trận gặp CHDC Congo (phút 83), còn những cái tên như Joao Felix, Goncalo Guedes hay Francisco Trincao phải mài quần trên băng ghế dự bị, những quyết định sắp tới của Roberto Martinez chắc chắn sẽ bị mổ xẻ và giám sát kỹ lưỡng hơn bao giờ hết”, tờ báo của Pháp viết.

Trong khi đó, tờ A Bola viết: “Nếu thương vụ thành công, HLV Roberto Martínez sẽ trở lại dẫn dắt một CLB, điều ông chưa làm kể từ thời còn huấn luyện Everton ở mùa giải 2015/16, trước khi tiếp quản đội tuyển Bỉ. Đây cũng sẽ là cơ hội để chiến lược gia người Tây Ban Nha làm việc hằng ngày với Cristiano Ronaldo”.