'Vũ trụ golf' 12 sân tại Hạ Long ghi danh Việt Nam trên bản đồ golf toàn cầu

(VTC News) -

Đẳng cấp của “vũ trụ golf” bên vịnh di sản

Là người có hơn một thập kỷ gắn bó với golf, ông Nguyễn Hữu Gấm (69 tuổi, doanh nhân tại Quảng Ninh) cho biết ông thực sự choáng ngợp khi tìm hiểu về siêu đô thị bên vịnh kỳ quan.

“Quy mô của 12 sân golf khiến tôi ngỡ ngàng. Tại Việt Nam chưa từng xuất hiện một tổ hợp golf nào có tầm vóc như vậy”, ông chia sẻ.

Để hình dung tầm vóc khiến giới golfer phải kinh ngạc, hãy lấy con số 950 ha làm thước đo. Diện tích này gấp 2 lần diện tích Hồ Tây và tương đương 55 sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Hệ thống sân golf tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến trải nghiệm “swing giữa miền di sản” độc đáo.

Với quy mô 12 sân trên diện tích gần 950 ha, “vũ trụ golf” tại Vinhomes Global Gate Hạ Long tương đương với Mission Hills (Thâm Quyến, Trung Quốc) - quần thể từng được ghi nhận là lớn nhất thế giới, qua đó đưa Hạ Long gia nhập “câu lạc bộ” những điểm đến golf top đầu hành tinh.

“Quy hoạch 12 sân golf chuẩn quốc tế trong cùng một siêu đô thị là một chiến lược quá khôn ngoan. Kết hợp với tầm view độc bản hướng vịnh kỳ quan, đây sẽ là tổ hợp golf ven biển lớn bậc nhất thế giới, hiếm quốc gia nào có được”, ông Gấm hình dung.

Tái tạo cảnh quan tự nhiên bản địa, khai mở nền kinh tế golf tỷ đô

Với vị trí nằm trong lòng di sản thiên nhiên thế giới, quần thể 12 sân golf được thiết kế để trở thành các “di sản của golf” với một tiêu chí chung là tái tạo cảnh quan tự nhiên bản địa, tạo ra môi trường sống và phát triển bền vững cho hệ sinh thái ngập mặn ven biển. Cũng nhờ đó, mỗi vòng golf đều trở thành hành trình hòa mình vào thiên nhiên triệu năm tuổi của vùng vịnh.

Quần thể 12 sân golf được thiết kế hướng tới tái tạo cảnh quan tự nhiên bản địa của Hạ Long.

Bên cạnh hơi thở Links truyền thống - di sản từ quê hương của golf hiện đại Scotland, người chơi còn được thử thách bản lĩnh trên những đồi cát gồ ghề (Dunes), địa hình đầm lầy (Marsh/Wetland) giàu tính chiến thuật hay những hố golf Parkland xanh mướt ôm trọn mặt hồ.

Mỗi vòng đấu là một sắc thái riêng biệt, nơi sự kết hợp khéo léo giữa fairway khoáng đạt và hệ thống bunker đầy dụng ý tái hiện trọn vẹn những thử thách đẳng cấp nhất của làng golf quốc tế.

Quần thể 12 sân golf là biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu tại Vinhomes Global Gate Hạ Long.

Đứng sau “vũ trụ golf” này là những tên tuổi hàng đầu của làng thiết kế sân golf thế giới, như “thế hệ vàng thứ 3” gồm Kyle Phillips, Rod Whitman; “cha đẻ” của các sân golf bền vững Robert Trent Jones Jr - người tiên phong trong việc áp dụng tiêu chuẩn ESG vào sân golf; hay CDP Studio cùng đội ngũ chuyên gia kỳ cựu đến từ châu Âu, Australia và Mỹ...

Sự kết hợp này tạo nên một điểm đến golf hàng đầu thế giới và là lựa chọn số 1 tại châu Á, với ba phân khúc, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ giới tinh hoa, golfer chuyên nghiệp đến cộng đồng người chơi đại chúng.

Dòng Luxury là điểm nhấn nổi bật của toàn bộ quần thể, do Rod Whitman và Kyle Phillips tư vấn thiết kế, trong đó Kyle Phillips nổi tiếng rất chọn lọc dự án để hợp tác. Phân khúc Champion được xây dựng theo tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu và tournament quốc tế, hướng tới đưa Hạ Long trở thành điểm đến mới của golf chuyên nghiệp.

Trong khi đó, hệ thống sân Casual, có thể chơi 24/7, với mức phí tiếp cận hợp lý sẽ mở rộng cơ hội trải nghiệm cho đông đảo người chơi, góp phần phát triển phong trào golf tại Việt Nam.

Với hệ thống sân đa dạng, golfer có thể chơi suốt cả tháng mà không gặp lại bất kỳ trải nghiệm trùng lặp nào.

Đồng thời, quần thể còn được bổ trợ bởi hệ thống Clubhouse với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, khách sạn 6 sao đẳng cấp, học viện golf quốc tế cùng nhiều tiện ích phục vụ cộng đồng golfer chuyên nghiệp.

Với quy mô lớn và hạ tầng đồng bộ, tổ hợp có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu, từ các sự kiện đòi hỏi không gian sang trọng, riêng tư, tinh tế đến các giải đấu quốc tế danh giá trong tương lai, như PGA, European Tour hay Asian Tour...

Từ góc độ thị trường, bà Nguyễn Mai Khanh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn VHS nhận định, trong chiến lược đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và hướng tới mục tiêu đón 45 triệu lượt khách mỗi năm, một hệ sinh thái golf quy mô lớn sẽ đóng vai trò như thỏi nam châm hút dòng khách thượng lưu và các sự kiện quốc tế.

Đây cũng là mắt xích quan trọng giúp Hạ Long mở rộng dư địa tăng trưởng từ du lịch di sản thiên nhiên sang kinh tế golf.

Theo Hiệp hội Du lịch Mỹ, riêng du lịch golf mang lại khoảng 25 tỷ USD mỗi năm cho kinh tế nước này. Khách du lịch golf thường lưu trú dài ngày, sử dụng các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí tại các khu nghỉ dưỡng, tạo sức bật cho lĩnh vực dịch vụ và khách sạn.

Thực tế tại nhiều thị trường phát triển còn cho thấy, sân golf luôn là một trong những tiện ích tạo giá trị mạnh mẽ nhất cho bất động sản hạng sang. Theo báo cáo TGM Legacy năm 2024, các dự án gắn với sân golf thường ghi nhận mức giá cao hơn từ 7-30% so với những dự án cùng phân khúc không sở hữu lợi thế này.

Lợi thế của Vinhomes Global Gate Hạ Long còn vượt ra ngoài mô hình thông thường khi sở hữu tới 12 sân golf quy hoạch đồng bộ trên diện tích 950 ha, thuộc nhóm lớn nhất thế giới. Đây là lợi thế khó sao chép, góp phần thiết lập mặt bằng giá trị khác biệt cho toàn bộ siêu đô thị.