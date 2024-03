Vụ án Xuyên Việt Oil: Khởi tố 11 bị can

(VTC News) -

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Quý I/2024 do Bộ Công an tổ chức sáng 26/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố 4 bị can đưa, nhận hối lộ trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil.

Cụ thể, trả lời câu hỏi về vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa, Nhân hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil), Đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can.

Trong đó 2 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Hai bị can bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 bị can bị khởi tố tội "Đưa, Nhận hối lộ". Một bị can bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

"Mới đây nhất, cuối tháng 3 vừa rồi, chúng tôi đã khởi tố 4 bị can về tội "Đưa, Nhận hối lộ" - Đại tá Phan Thành Bá nói.

Đại tá Phan Thành Bá thông tin tại họp báo.

Kết quả điều tra đến nay xác định các bị can đã lợi dụng việc Nhà nước giao thu hồi trích lập Quỹ bình ổn xăng dầu nhưng không nộp tiền vào tài khoản của quỹ.

“Các bị can đã sử dụng các thủ đoạn gian dối lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng với thực tế để chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua đó, hành vi của bị cáo gây thất thoái tài sản Nhà nước”- ông Bá thông tin.

Theo ông Bá, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành phòng toả tài khoản, tạm dừng giao dịch liên quan đến vụ án để tập trung thu hồi tài sản cho Nhà nước sau này.