Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đầu thú

(VTC News) -

Liên quan vụ án“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, sáng 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận Nguyễn Thị Diệu Thúy (SN 1980), giáo viên Ngữ văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đồng thời là thư ký điểm thi, đến đầu thú.

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với bà Thúy về cùng tội danh theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 27 bị can để phục vụ công tác điều tra vụ án liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Gian lận thi cử tại trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Đến chiều 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã khởi tố thêm 7 bị can trong quá trình mở rộng điều tra vụ án.

Trong số này có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cùng 6 cá nhân khác. Tất cả đều bị điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định.

Tại cuộc họp báo chiều 9/7 công bố kết quả điều tra bước đầu, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết cơ quan điều tra xác định nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm xuất phát từ thành tích.

Theo đó, bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm Trưởng điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang còn Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, được phân công làm thư ký điểm thi.

Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Thị Thu Hằng chỉ đạo, định hướng một số cán bộ, giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh. Từ sự chỉ đạo này, Nguyễn Hà Duy đã vào phòng thi hướng dẫn, nhắc bài cho một số thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Đại tá Trần Anh Tuấn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý.

Trong số các bị can đã được công bố, bà Trần Thị Thu Hằng bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Hà Duy bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai bị can khác đã bị khởi tố nhưng cơ quan chức năng hiện chưa công bố danh tính.