Vinmec giành 'cú đúp' tại Giải thưởng Nhân sự châu Á

(VTC News) -

Ngày 8/8, tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2024, Hệ thống Y tế Vinmec được vinh danh cùng lúc hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á - Best Companies to work for in ASIA” và “Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì chất lượng sức khoẻ, hạnh phúc toàn diện của nhân viên - Most Caring Company Award”.

Đại diện Hệ thống Y tế Vinmec nhận giải Nơi làm việc tốt nhất Châu Á tại Lễ trao giải HR Asia Awards 2024.

Cú đúp giải thưởng về nhân sự tiếp tục khẳng định sự vượt trội về môi trường làm việc cũng như môi trường phát triển chuyên môn của Vinmec.

Giải thưởng Nhân sự Châu Á 2024 là chương trình vinh danh các công ty có môi trường làm việc tốt nhất tại 16 quốc gia trong khu vực Châu Á do Tạp chí danh tiếng về Nhân sự - HR Asia tổ chức. Giải thưởng là sự ghi nhận nỗ lực của những doanh nghiệp có hệ thống quản trị nhân sự xuất sắc, có sự gắn kết của nhân viên cao và môi trường làm việc hàng đầu trong khu vực.

Để được công nhận là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” và “Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì chất lượng sức khoẻ, hạnh phúc toàn diện của nhân viên”, Vinmec đã vượt qua các tiêu chí khắt khe của Hội đồng giám khảo nhờ chính sách và giá trị khác biệt với nền tảng Văn hóa CARE (Creativity, Accountability, Reliability, Excellence): khuyến khích sự sáng tạo, cam kết trách nhiệm cao nhất, tạo dựng sự tin cậy và chất lượng xuất sắc.

Đại diện Vinmec nhận được giải thưởng phụ Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì chất lượng sức khoẻ, hạnh phúc toàn diện của nhân viên.

Trong đó, nhân tố con người là trung tâm ưu tiên phát triển cùng sự công nhận và chế độ đãi ngộ xứng đáng.

Cụ thể, đội ngũ chuyên môn tại Vinmec luôn được cập nhật với những công nghệ mới nhất, tạo cơ hội học tập, thực hành nâng cáo chuyên môn tại những trường đại học, hệ thống y tế hay những viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Đội ngũ cũng được tạo điều kiện tối đa để thúc đẩy tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng điều trị cũng như dịch vụ theo những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất.

Kết quả là Vinmec được 60% nhân sự trong ngành y tế đánh giá tích cực về môi trường làm việc; 24% mong muốn được gia nhập hệ thống. Đặc biệt, tỉ lệ thay đổi nhân sự (turnover) ở khối lâm sàng của Vinmec chỉ có 6%, thấp hơn so với mức trung bình của ngành.

Bà Lê Thúy Anh, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: “Hai giải thưởng về quản trị nhân sự uy tín quốc tế là vinh dự của tập thể và sự minh chứng cho những chính sách phát triển nguồn nhân lực của Vinmec trong những năm vừa qua.

Vinmec rất trân trọng sự công nhận bởi tiêu chí đánh giá của giải thưởng dựa trên chính kết quả khảo sát nội bộ, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ nhân viên. Giải thưởng khẳng định, Vinmec không chỉ là doanh nghiệp phụng sự cộng đồng, phụng sự sức khỏe người Việt mà còn luôn nỗ lực tạo môi trường tốt nhất cho người lao động.”

Hai giải thưởng quan trọng sẽ trở thành động lực để Vinmec tiếp tục phát triển chính sách nhân sự vượt trội cho nhân viên.

Bên cạnh xây dựng môi trường làm việc tốt nhất cho đội ngũ nhân sự, Vinmec còn chú trọng tạo nguồn nhân lực tương lai thông qua liên kết đào tạo với Viện Khoa học sức khỏe (trường đại học VinUni). Theo đó, hàng trăm y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ được đào tạo chuyên môn với các giáo sư, bác sĩ trong nước và quốc tế giàu kinh nghiệm, được học và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến nhất để sẵn sàng gia nhập đội ngũ.

Trước đó, tháng 5/2024, Vinmec vừa xuất sắc nhận 4 giải Bạch kim cho 4 hạng mục lớn: “Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam”, “Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất”, “Doanh nghiệp trao quyền cho phụ nữ” và “Nơi làm việc tốt nhất” trong khuôn khổ Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 16 - một trong những giải thưởng quy mô lớn về phát triển bền vững.

Về HR Asia là Tạp chí dành cho các chuyên gia Nhân sự cấp cao có số lượng ấn phẩm ban hành lớn nhất Châu Á với hơn 50.000 bản được phát hành cho mỗi số với hơn 200.000 độc giả. HR Asia - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á là chương trình giải thưởng được tổ chức thường niên nhằm công nhận và vinh danh những doanh nghiệp có môi trường làm việc nổi bật tại Châu Á. Giải thưởng đã có mặt trên 16 thị trường trên toàn khu vực với hơn 400.000 lượt tham gia khảo sát hàng năm nhằm đo lường mức độ gắn kết của nhân viên với môi trường làm việc.