VinFast VF 6 'giải nhiệt' những chuyến đi mùa hè cho các gia đình

(VTC News) -

Trải nghiệm “ốc đảo di động” giữa nắng nóng

“Đang từ nơi mát mẻ mà để các con phải bước vào một chiếc xe hầm hập hơi nóng thì đúng là cực hình“, chị Trần Thu Hà (Nghệ An) chia sẻ về nỗi ám ảnh chung của nhiều gia đình sử dụng ô tô tại Việt Nam mỗi mùa hè. Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới ngưỡng 40 độ C, khoang cabin ô tô đỗ dưới nắng có thể biến thành một “lò bát quái”, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình.

Nỗi ám ảnh ấy được chị Hà giải quyết gọn gàng nhờ tính năng bật điều hòa từ xa trên VinFast VF 6. Chỉ cần kích hoạt trước khi lên xe, khoang cabin đã được làm mát sẵn như một “ốc đảo” giữa ngày hè, giúp trẻ nhỏ tránh cảm giác khó chịu khi chuyển đột ngột từ môi trường nắng nóng bên ngoài vào trong xe.

Theo chị Hà, tiện ích tưởng chừng nhỏ này lại là một trong những điểm khiến cả gia đình cảm nhận rõ sự khác biệt sau khi “lên đời” xe VinFast.

Sự tiện lợi này càng thể hiện rõ với những người thường xuyên phải để xe ngoài trời trong thời gian dài. Đặc thù công việc trong ngành xây dựng tại Quảng Ninh khiến anh Nguyễn Trọng Hùng thường xuyên phải để xe nhiều giờ tại các công trường không có bóng râm. Với anh, khả năng chủ động chuẩn bị nhiệt độ khoang xe trước giờ khởi hành đã trở thành một thói quen hằng ngày.

“Với chiếc xe cũ, tôi phải nổ máy, bật điều hòa ở mức tối đa rồi đứng ngoài chờ rất lâu mới dám vào ngồi. Còn bây giờ, câu chuyện đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chuẩn bị xuống bãi xe là tôi mở ứng dụng VinFast trên điện thoại, bật điều hòa từ xa trước khoảng 5 - 10 phút. Đến nơi, xe đã mát lạnh sẵn, bước lên là đi luôn, không tốn một giọt mồ hôi“, anh Hùng hào hứng chia sẻ.

Anh cho biết chủ xe VF 6 còn có thể hẹn sẵn giờ cố định để điều hòa bật sẵn hằng ngày, chẳng hạn vào 7 giờ sáng trước khi đi làm. Tất cả đều có thể thực hiện nhanh gọn thông qua ứng dụng VinFast trên điện thoại di động.

Vận hành bền bỉ, an tâm sạc pin trên mọi cung đường

Với người thường xuyên có những chuyến đi xa với tần suất di chuyển cao, VF 6 không chỉ được đánh giá cao về trang bị, mà còn thuyết phục khách hàng về vận hành ổn định ngay cả trong thời tiết nắng nóng.

“Khối động cơ điện công suất 201 mã lực mang lại lực kéo tức thì, giúp xe vượt dốc hay vượt các xe tải lớn trên cao tốc rất nhẹ nhàng“, anh Nguyễn Văn Trương (Hà Nội), người thường đi các cung đường từ miền Bắc vào miền Trung hoặc lên vùng núi cao, chia sẻ.

Điều anh Trương ấn tượng hơn cả là dù chạy liên tục dưới trời nóng, xe điện không xảy ra tình trạng ì ạch, gầm rú hay phả hơi nóng hầm hập từ khoang máy vào cabin như chiếc xe xăng cũ trước đây.

Ngoài ra, anh còn chỉ ra yếu tố giúp VF 6 ghi điểm trong mắt những người thích cầm lái là hệ thống treo sau đa điểm. Đây là trang bị vốn thường bị cắt giảm ở phân khúc B-SUV để tiết kiệm chi phí.

“Trang bị này giúp triệt tiêu dao động ngang, hạn chế văng đuôi hiệu quả. Khi chạy qua các cung đường đèo dốc quanh co ở Tây Bắc hay mặt đường gồ ghề ở nông thôn, xe bám đường tốt hơn hẳn, thân xe ổn định. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong mùa hè, giúp triệt tiêu cảm giác lắc lư, bồng bềnh - nguyên nhân chính gây say xe và mệt mỏi cho hành khách ngồi hàng ghế sau khi thời tiết vốn đã oi bức“, anh Trương giải thích thêm.

Song hành với khả năng vận hành bền bỉ, mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc công cộng V-Green đã phủ sóng dày đặc khắp 34 tỉnh, thành phố cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm xuyên Việt. Với trụ sạc nhanh, người dùng VF 6 chỉ mất khoảng 25 phút để sạc từ 10% lên 70%. Thời gian này cũng là khoảng nghỉ để cả gia đình thư giãn, uống nước mát trước khi tiếp tục các hành trình di chuyển trong mùa hè.

Đặc biệt, trong tháng 8/2026, khách hàng có cơ hội tiếp cận VF 6 với mức giá cạnh tranh trong phân khúc nhờ các ưu đãi hiện hành. Mẫu xe Việt đang có mức giá niêm yết 646 triệu đồng, có thể được mua vay trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng.

Chủ sở hữu xe xăng VinFast muốn chuyển đổi sang VF 6 còn có thể áp dụng thêm voucher tri ân có giá trị lên tới 80 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng VF 6 được sạc pin miễn phí tại các trạm V-Green tới 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng), qua đó tối ưu chi phí sử dụng trong 2,5 năm tới.