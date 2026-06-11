Viettel cùng NVIDIA khởi động cuộc thi phát triển ứng dụng AI tại Việt Nam

(VTC News) -

Vietnam AI Open Hackathon 2026 diễn ra từ ngày 9/6 đến ngày 12/6. Trong khuôn khổ chương trình, 12 đội thi xuất sắc vượt qua vòng tuyển chọn sẽ tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm AI của mình dưới sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành, đồng thời được tiếp cận hạ tầng AI hiệu năng cao để phát triển giải pháp và từng bước đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn.

Chương trình đặc biệt dành cho các nhóm nghiên cứu và startup hoạt động trong các lĩnh vực Generative AI, Agentic AI và Physical AI.

Vietnam AI Open Hackathon 2026, phối hợp tổ chức bởi Viettel và các đối tác chiến lược, hướng tới việc tạo ra môi trường thực hành và phát triển dành cho cộng đồng AI Việt Nam, nơi các ý tưởng và sản phẩm đang ở giai đoạn đầu có cơ hội được hoàn thiện, mở rộng quy mô và sẵn sàng cho triển khai thực tế.

Chương trình đặc biệt dành cho các nhóm nghiên cứu và startup hoạt động trong các lĩnh vực Generative AI, Agentic AI và Physical AI. Trong bối cảnh chi phí đầu tư hạ tầng tính toán và khả năng tiếp cận GPU hiệu năng cao vẫn là rào cản đối với nhiều đơn vị phát triển AI tại Việt Nam, cuộc thi mở ra cơ hội để các đội ngũ hiện thực hóa ý tưởng, đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Với vai trò là đối tác Cloud Partner tại Việt Nam, Viettel đã hợp tác cùng NVIDIA triển khai hạ tầng AI cấp doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam sử dụng GPU NVIDIA H200. Thông qua Vietnam AI Open Hackathon 2026, các nhóm nghiên cứu AI tham gia chương trình sẽ được cấp quyền truy cập miễn phí vào hạ tầng này để phát triển và thử nghiệm các giải pháp của mình.

Trong thời gian tới, Viettel cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng AI, đồng thời mở rung cơ hội tiếp cận công nghệ cho các startup, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam.

Trải nghiệm chỉ có tại các doanh nghiệp, phòng lab hàng đầu thế giới

Tại Vietnam AI Open Hackathon 2026, các nhóm nghiên cứu và startup sẽ trực tiếp phát triển, huấn luyện và triển khai các mô hình AI trên hạ tầng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng hoặc các phiên bản thử nghiệm thu nhỏ.

Để phục vụ cuộc thi, Viettel đã triển khai cụm hạ tầng gồm 96 GPU NVIDIA H200 cùng hệ thống lưu trữ hiệu năng cao dung lượng 120 TiB, đáp ứng nhu cầu phát triển đồng thời của 12 đội thi. Mỗi đội được cấp riêng 8 GPU H200 trong môi trường phát triển độc lập. Toàn bộ hệ thống đạt đầy đủ 14/14 tiêu chí theo NVIDIA Cluster Readiness Checklist - bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực vận hành hạ tầng AI thực tế của NVIDIA.

Môi trường phát triển AI, bao gồm các framework huấn luyện, công cụ suy luận (inference) và nền tảng phát triển, đã được cấu hình sẵn. Nhờ đó, các đội thi không cần đầu tư hạ tầng hay mất thời gian thiết lập môi trường kỹ thuật, mà có thể bắt tay ngay vào việc phát triển và thử nghiệm mô hình AI.

Theo đội ngũ kỹ thuật của Viettel, hạ tầng được sử dụng tại cuộc thi mang lại khả năng mở rộng linh hoạt về năng lực tính toán, quy mô mô hình AI cũng như các kịch bản thử nghiệm.

Đại diện đội kĩ thuật Viettel cho biết: “Các đội thi có thể tập trung hoàn toàn vào việc phát triển ý tưởng AI mà không phải điều chỉnh hay đánh đổi do những giới hạn về hạ tầng. Đây là điều kiện nghiên cứu và phát triển thường chỉ có tại các tập đoàn công nghệ và phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới”.

Tại Vietnam AI Open Hackathon 2026, các nhóm nghiên cứu và startup sẽ trực tiếp phát triển, huấn luyện và triển khai các mô hình AI trên hạ tầng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở ý tưởng hoặc các phiên bản thử nghiệm thu nhỏ.

Nâng cao chủ quyền AI và năng lực cạnh tranh quốc gia

Trong bối cảnh AI đang dần trở thành một hạ tầng chiến lược mới của các quốc gia, năng lực làm chủ hạ tầng tính toán, dữ liệu và công nghệ vận hành ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh cũng như khả năng tự chủ về AI của mỗi quốc gia.

Nền tảng điện toán tăng tốc NVIDIA phục vụ cuộc thi được triển khai và vận hành trực tiếp tại Việt Nam bởi đội ngũ kỹ sư Viettel. Toàn bộ quy trình, từ quản trị hạ tầng, phân bổ tài nguyên GPU, tối ưu hiệu năng xử lý đến bảo đảm an toàn dữ liệu và kiểm soát truy cập, đều do đội ngũ kỹ thuật trong nước thực hiện.

Hệ thống được thiết kế để nhiều nhóm có thể đồng thời phát triển các mô hình AI quy mô lớn, đồng thời vẫn bảo đảm tính tách biệt và an toàn dữ liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Hạ tầng AI này được xây dựng và vận hành tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào các nền tảng điện toán đám mây ở nước ngoài. Điều này không chỉ cho thấy năng lực làm chủ các công nghệ cốt lõi của đội ngũ kỹ sư Việt Nam, mà còn góp phần tăng cường khả năng tự chủ về dữ liệu, hạ tầng và năng lực tính toán chiến lược của quốc gia.

Trong thời gian tới, Viettel cho biết sẽ tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng AI, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho các startup, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, Viettel hướng tới việc đưa những công nghệ AI tiên tiến đến gần hơn với cộng đồng công nghệ Việt Nam, đồng thời thu hẹp khoảng cách về hạ tầng và năng lực tính toán giữa Việt Nam với các trung tâm công nghệ lớn trên thế giới.

Viettel cam kết xây dựng một nền tảng AI mở dành cho cộng đồng phát triển tại Việt Nam, hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo và triển khai các thế hệ mô hình AI mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của hệ sinh thái AI quốc gia cũng như tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam phát triển những sản phẩm có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thông qua Vietnam AI Open Hackathon 2026, Viettel kỳ vọng góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, chuyên gia và cộng đồng phát triển AI trong nước và quốc tế.