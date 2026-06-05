Công nghệ 5/6: Viettel AI tăng cường sức mạnh với mô hình ngôn ngữ 120B tham số

(VTC News) -

Viettel giới thiệu mô hình AI 120B tham số

Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B - mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt với 120 tỷ tham số. Đây là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng hệ thống AI chủ quyền, có khả năng xử lý và hiểu sâu dữ liệu tiếng Việt, phục vụ nhu cầu trong nước.

VT-Super-120B-A12B được xây dựng trên kiến trúc mở NVIDIA Nemotron 3 Super, có khả năng xử lý ngữ cảnh dài. (Nguồn: Viettel)

Theo kết quả thử nghiệm, mô hình đạt hiệu suất cao, nằm trong nhóm dẫn đầu so với các hệ thống cùng quy mô. Điểm nổi bật là khả năng tăng cường xử lý tiếng Việt mà vẫn duy trì hiệu năng tiếng Anh, đồng thời hạn chế hiện tượng "quên kiến thức cũ" thường gặp trong quá trình huấn luyện.

VT-Super-120B-A12B được phát triển trên kiến trúc mở NVIDIA Nemotron 3 Super, cho phép xử lý ngữ cảnh dài và duy trì mạch thông tin xuyên suốt trong nhiều tài liệu, hội thoại phức tạp. Trên nền tảng này, Viettel AI đang xây dựng hệ sinh thái AI Agent cho người Việt, với ứng dụng đầu tiên là Trợ lý AI Pháp luật - hỗ trợ phân tích hồ sơ, đối chiếu quy định và đề xuất giải pháp thực tiễn cho người dùng.

Hội nghị Xuất khẩu qua TMĐT 2026

Amazon Global Selling Việt Nam vừa thông báo tổ chức Hội nghị Xuất khẩu qua thương mại điện tử năm 2026 với chủ đề "Sẵn sàng cất cánh - Tăng trưởng toàn cầu". Đây là sự kiện thường niên nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường quốc tế thông qua nền tảng TMĐT.

Hội nghị Xuất khẩu qua Thương mại điện tử 2026 - cánh cửa đưa hàng Việt ra toàn cầu. (Nguồn: Amazon)

Tại hội nghị, Amazon giới thiệu trải nghiệm “Next-Gen Selling” (Bán hàng Thế hệ mới), mở ra cơ hội phát triển ở các ngành hàng chiến lược. Đồng thời, loạt công cụ mới ứng dụng AI cũng được ra mắt, giúp doanh nghiệp Việt tăng tốc trong hành trình vươn ra toàn cầu.

Theo khảo sát của Access Partnership với 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nội thất và thời trang, 93% cho rằng TMĐT là yếu tố then chốt cho tăng trưởng tương lai, trong khi 96% nhận định TMĐT đã nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Hai ngành hàng nổi bật được đánh giá có tiềm năng lớn là nội thất gỗ và quà tặng cá nhân hóa.

SpaceX định giá IPO ở mức 135 USD

SpaceX vừa công bố mức giá 135 USD cho mỗi cổ phiếu trong đợt IPO lịch sử, phá vỡ thông lệ lâu đời của Phố Wall. Quyết định công khai giá trước một tuần cho thấy sự tự tin của Elon Musk và khẳng định vị thế đặc biệt của ông trong giới tài chính.

Nhà máy Starlink của SpaceX tại Bastrop, Texas, Mỹ. (Nguồn: SpaceX)

Đợt IPO này dự kiến huy động 75 tỷ USD, đưa giá trị vốn hóa của SpaceX lên tới 1,75 nghìn tỷ USD, nằm trong nhóm 10 công ty niêm yết lớn nhất nước Mỹ. Đây là mức định giá cao, bất chấp việc công ty ghi nhận khoản lỗ ròng gần 5 tỷ USD trong năm 2025.

Điểm khác biệt của thương vụ là SpaceX dự kiến dành tới 30% cổ phần cho nhà đầu tư cá nhân, nhằm tận dụng sức hút từ cộng đồng hâm mộ Musk. Các ngân hàng lớn cũng được khuyến khích tiếp cận nhóm khách hàng giàu có tại nhiều quốc gia, mở rộng phạm vi sở hữu cổ phiếu ngay từ giai đoạn đầu.