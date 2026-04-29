Viettel High Tech làm chủ hơn 300 công nghệ lõi

Video: Viettel High Tech đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày 29/4, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống.

Viettel High Tech là lực lượng nòng cốt của Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái hơn 120 sản phẩm công nghệ, làm chủ trên 300 công nghệ lõi và sở hữu hơn 300 bằng sở hữu trí tuệ, trong đó có 30 sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ.

Viettel High Tech cho biết đã sản xuất thành công trang thiết bị quân sự cho quân đội đảm bảo bí mật, phù hợp cách đánh và trực tiếp nâng cao tiềm lực quốc phòng cho đất nước.

Tổng công ty đã kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm quân sự toàn diện với hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 8 lĩnh vực kỹ thuật trang bị rộng rãi trong quân đội, với công nghệ tương đương thế giới.

Đến nay, dải sản phẩm của Viettel High Tech rộng từ trinh sát, tự động hóa chỉ huy tới hỏa lực theo kiến trúc khung C5ISR, với đầy đủ môi trường tác chiến trên bộ, trên không, trên biển, trong không gian điện tử.

Các sản phẩm mang trong mình những công nghệ song hành thế giới, thể hiện xuyên suốt của Viettel, đó là phải làm chủ thiết kế hệ thống, tích hợp hệ thống, thử nghiệm, làm chủ các công nghệ lõi, chỉ chuyển giao công nghệ thành phần.

Viettel High Tech đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng hàng nghìn sản phẩm, góp phần hiện đại hóa quân đội, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, vừa đảm bảo tính chủ động vừa đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn và có giá trị kinh tế cao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Viettel High Tech.

Viettel High Tech nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Hiện nay, Viettel High Tech cũng làm chủ các thành phần cốt lõi với 24 dòng sản phẩm phủ toàn bộ phân lớp mạng, xây dựng hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị vô tuyến, truyền dẫn đến mạng lõi, đưa Viettel vào nhóm 6 doanh nghiệp toàn cầu cung cấp đầy đủ hạ tầng 5G. Hệ thống mạng lõi hiện nay của Viettel chủ yếu dùng thiết bị của Viettel High Tech từ 60% tới 100% thị phần.

Từ chỗ phụ thuộc vào nhập khẩu, Viettel đã tự chủ thiết bị “make in Việt Nam”, đạt chuẩn quốc tế, tiệm cận các nhà cung cấp hàng đầu.

Trong giai đoạn đầu tiên tham gia nghiên cứu 4G, Viettel từng đi sau thế giới 5 đến 8 năm, thì sang kỷ nguyên 5G đây là lần đầu tiên Việt Nam bứt tốc để vươn lên song hành cùng với thế giới, xây dựng một hệ sinh thái đầy đủ cho các thiết bị mạng 5G.

VHT nghiên cứu làm chủ hệ sinh thái sản phẩm mạng viễn thông “Make in Vietnam”, làm chủ hệ thống, công nghệ trọng điểm của quốc gia ở lĩnh vực viễn thông.

Với thiết bị vô tuyến, Viettel quyết định không đi theo lối mòn đóng gói của các nhà cung cấp truyền thống, mà chọn hướng đi đột phá, phát triển trạm phát sóng 5G theo kiến trúc chuẩn mở OpenRAN.

Tổng công ty cũng là đơn vị tiên phong phát triển nhiều công nghệ trọng điểm quốc gia như chip 5G, thực tế ảo tăng cường, hệ sinh thái IoT, camera AI và khởi tạo nghiên cứu các công nghệ chiến lược như lượng tử, hạt nhân, robotic.

Trung tướng Tào Đức Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh trong thời gian tới, Viettel nói chung và Viettel High Tech nói riêng, sẽ dốc toàn lực, bước vào những định hướng chiến lược.

Đây là những định hướng có ý nghĩa quyết định tới mục tiêu đưa Viettel trở thành tập đoàn công nghệ toàn cầu và khẳng định năng lực tự chủ công nghệ của quốc gia với phương châm chủ động hơn, thần tốc hơn, táo bạo hơn, hiệu quả hơn.

Ông Thắng cho biết thêm, Viettel sẽ tập trung làm chủ các công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số và vũ khí công nghệ cao; mục tiêu là tiến tới làm chủ toàn diện hệ sinh thái sản phẩm, từ thiết kế đến sản xuất.

Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ phát triển các sản phẩm công nghệ lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và kinh tế. Các sản phẩm này vừa phục vụ nhiệm vụ quân sự, vừa có khả năng thương mại hóa trên thị trường toàn cầu.