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Xuất bản ngày 06/07/2026 02:47 PM
Xuất bản ngày 06/07/2026 02:47 PM

Kinh tế số mở rộng cơ hội cho làng nón hơn 100 tuổi

Quỳnh Chi
Quỳnh Chi
(VTC News) -

Coca-Cola Việt Nam triển khai dự án đào tạo thương mại điện tử tại làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh (Hà Nội), hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu số.

Đây là năm thứ hai chương trình được triển khai tại làng nón Vĩnh Thịnh, làng nghề có lịch sử gần 180 năm và được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2020.

Dự án được triển khai từ tháng 6 đến tháng 8/2026. Sau khi tuyển chọn 10 nghệ nhân và 10 bạn trẻ tiên phong thông qua các hoạt động đánh giá kiến thức, kỹ năng và sự am hiểu về làng nghề, các học viên sẽ tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu kéo dài sáu tuần do các chuyên gia từ Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) và Đại học Quốc gia Hà Nội hướng dẫn.

Kinh tế số mở rộng cơ hội cho làng nón hơn 100 tuổi - 1

Thông qua các buổi đào tạo và các hoạt động thực hành, chương trình trang bị kiến thức về thương mại điện tử, tiếp thị số, livestream bán hàng, ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, đồng thời hỗ trợ nâng cao giá trị thẩm mỹ và khả năng thương mại hóa sản phẩm nón lá.

Song song đó, dự án cũng hỗ trợ xây dựng và vận hành trang Facebook “Làng nghề nón lá Vĩnh Thịnh”, giúp quảng bá hình ảnh làng nghề trên môi trường số, nâng cao nhận diện thương hiệu sản phẩm OCOP địa phương, đồng thời kể những câu chuyện về văn hóa, con người và giá trị truyền thống của nghề làm nón.

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