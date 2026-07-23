Việc nhẹ lương cao của huyền thoại bóng đá: Làm như chơi, FIFA trả tiền

(VTC News) -

World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của những ngôi sao tham dự giải đấu như Lamine Yamal, Kylian Mbappe hay Lionel Messi, mà còn là nơi quy tụ hàng loạt danh thủ đã giải nghệ trong chương trình FIFA Legends (Huyền thoại FIFA). Theo tiết lộ của The Athletic, trở thành một “Huyền thoại FIFA” mang lại nhiều đặc quyền mà không phải ai cũng biết.

Các cựu cầu thủ được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chi trả toàn bộ chi phí ăn ở trong thời gian diễn ra World Cup, được cấp vé xem các trận đấu và có cơ hội nhận thêm thu nhập thông qua các hoạt động quảng bá cùng các đối tác thương mại của FIFA.

Javier Zanetti nâng cao chiếc cúp Huyền thoại tại Trung tâm Rockefeller vào ngày 17/7. (Ảnh: The Athletic)

Đáng chú ý, họ cũng không bắt buộc phải nhận bất kỳ lời mời công việc nào. Điều đó đồng nghĩa với việc các cựu cầu thủ hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại Mỹ, Canada hoặc Mexico bằng chi phí của FIFA mà không cần làm bất cứ việc gì.

Điều kiện duy nhất để được hưởng chế độ “việc nhẹ lương cao” này là các cầu thủ phải được xem là “huyền thoại bóng đá” theo các tiêu chí của FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã dành thời gian trước trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp hôm 15/7 để gặp gỡ nhiều cựu danh thủ thuộc chương trình này. Ông sau đó đăng tải hình ảnh lên Instagram.

“Thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng các Huyền thoại FIFA và những nhà vô địch thế giới để cùng tham gia trận bán kết World Cup 2026!”, Infantino viết, kèm đoạn video có sự góp mặt của Kaka, Xavi, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Sergio Ramos, Roberto Baggio cùng nhiều tên tuổi khác.

Theo trang web chính thức của FIFA, hiện có hơn 7.000 cầu thủ và huấn luyện viên thuộc phạm vi quản lý của tổ chức này. Tuy nhiên, để được công nhận là “Huyền thoại FIFA”, họ phải đáp ứng những tiêu chí nhất định.

Cách phổ biến nhất là từng vô địch World Cup nam hoặc nữ. Ngoài ra, FIFA cũng công nhận những cầu thủ có đóng góp nổi bật tại World Cup, như khi giành các danh hiệu cá nhân trong một trong hai giải đấu.

Cafu chụp ảnh cạnh mô hình cúp vô địch thế giới bằng Lego. (Ảnh: The Athletic)

Một số tiêu chí khác gồm từng dự trên hai kỳ World Cup hoặc thi đấu hơn 10 trận tại giải, ghi ít nhất 5 bàn thắng, giữ sạch lưới 5 trận, sở hữu hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia hoặc từng giành các danh hiệu ở cấp độ châu lục hoặc quốc gia. Những người từng nhận giải thưởng chính thức của FIFA, ví dụ như được bầu vào Đội hình tiêu biểu của năm, cũng được tính là đủ điều kiện.

Một khi đã trở thành thành viên, rất ít người muốn rời khỏi chương trình, ngay cả khi lời mời tham dự World Cup hay vé xem các trận đấu không phải lúc nào cũng được đảm bảo. Việc FIFA mời các huyền thoại xuất hiện ở trận nào cũng được tính toán kỹ lưỡng. Ví dụ, trước trận Brazil gặp Scotland tại Miami, hàng loạt huyền thoại như Cafu, Roberto Carlos, Kaka, Bebeto, Rivaldo và Ronaldo đều có mặt.

Nhiều cựu cầu thủ còn đưa gia đình tới World Cup, trong đó có John Terry ở trận Anh hòa Ghana 0-0. Tuy nhiên, FIFA không chi trả chi phí cho người thân của các cựu cầu thủ. Dù vậy, những trường hợp “đính kèm” vẫn được cấp vé xem các trận đấu. Các huyền thoại bóng đá cũng có thể ở cùng người thân trong khách sạn và được phép tính thêm chi phí ăn uống hợp lý vào hóa đơn phòng. FIFA không thanh toán chi phí đi lại của gia đình tới giải đấu và cũng không chi trả cho các phòng khách sạn bổ sung.

The Athletic cũng nhấn mạnh rằng các cựu cầu thủ được FIFA chọn không chỉ đi chơi mà phải làm rất nhiều công việc ngoài thời gian diễn ra World Cup nhằm hỗ trợ quảng bá các hoạt động của FIFA. Sự xuất hiện của họ tại các sự kiện mang lại hiệu quả lớn về mặt tiếp thị, bởi danh tiếng của các cựu ngôi sao phần nào giúp thu hút sự chú ý.