Video phi đội máy bay Mỹ trình diễn chuẩn bị lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc

(VTC News) -

Màn trình diễn máy bay chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của nước Mỹ. (Video: X/Margo Martin)

Theo CNN, dự kiến có hơn 30 máy bay quân sự bay rầm rộ trên bầu trời Washington DC khi hầu hết mọi binh chủng của quân đội Mỹ đều tham gia vào nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm tổ chức màn trình diễn hoành tráng nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc.

Buổi trình diễn trên không kéo dài cả ngày hứa hẹn sẽ là một trong những điểm nhấn trực quan lớn nhất của lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc của nước Mỹ, quy tụ máy bay quân sự, đội trình diễn tinh nhuệ và màn nhảy dù nghi lễ.

Các chuyến bay biểu diễn bắt đầu vào 13h ngày 4/7 (giờ địa phương) với sự xuất hiện của máy bay phản lực F-5 trình diễn liên tục trong khoảng 10 - 20 phút/lần trong khoảng 9 giờ.

Đội bay Golden Knights và Leap Frogs thực hiện màn nhào lộn trên không trong hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 250 năm lập quốc. (Ảnh: Getty)

Hai phi đội trình diễn máy bay hàng đầu của quân đội Mỹ - Blue Angels của Hải quân và Thunderbirds của Không quân cũng tham gia trình diễn trên không. Thủy quân lục chiến và Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ sẽ tham gia màn trình diễn riêng.

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Donald Trump, được chính phủ Qatar tặng như một món quà trị giá 400 triệu USD dự kiến bay qua thành phố sau 19h (giờ địa phương).

Pháo hoa rực rỡ trên đỉnh núi Rushmore. (Video: X/Margo Martin)

Trong khi đó, đội bay Golden Knights của quân đội Mỹ sẽ tham gia cuộc nhảy dù lúc hoàng hôn trước giờ nghỉ hơn 2h khi ông Trump dự kiến ​​có bài phát biểu tại National Mall.

Màn trình diễn máy bay cuối cùng với sự tham gia của máy bay ném bom hạng nặng B-1 sẽ diễn ra sau bài phát biểu của Tổng thống Trump, tiếp theo là màn trình diễn pháo hoa có quy mô lớn nhất thế giới.