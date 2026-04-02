Video NASA phóng thành công tàu chở người tới Mặt trăng sau 54 năm

(VTC News) -

Tàu Artemis II rời bệ phóng lúc 5h35 ngày 2/4 (giờ Hà Nội), đánh dấu chuyến chở người đầu tiên hướng tới Mặt trăng kể từ nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm.

Video tên lửa SLS rời bệ phóng Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ, ngày 1/4. (Nguồn: NASA)

Phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Canada), bay trên tàu Orion spacecraft, được tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ).

Sau khi phóng, SLS lần lượt tách các tên lửa đẩy và tầng lõi, trước khi tầng trên tiếp tục đưa Orion đạt vận tốc gần 40.200 km/h. Khoảng 30 phút sau, các tấm pin mặt trời của tàu được triển khai thành công.

Nhiệm vụ kéo dài khoảng 10 ngày, phi hành đoàn sẽ bay quanh phía xa của Mặt trăng theo quỹ đạo “trở về tự do” và không hạ cánh. Đây là bước chuẩn bị quan trọng cho các sứ mệnh đưa con người quay lại Mặt trăng trong chương trình Artemis.