Công nghệ 8/3: Khai thác Bitcoin trên vũ trụ, bản đồ hóa học Mặt Trăng bằng AI

(VTC News) -

Startup Mỹ thử nghiệm khai thác Bitcoin trên vũ trụ

Một công ty khởi nghiệp tên Starcloud vừa gây chú ý khi thử nghiệm GPU Nvidia H100 hoạt động trong không gian. Sau thành công ban đầu, họ dự định đưa cả hệ thống khai thác Bitcoin lên vệ tinh Starcloud-2, tận dụng nguồn năng lượng mặt trời dồi dào để giảm chi phí vận hành.

Vệ tinh Starcloud 1 trong quỹ đạo, thử nghiệm GPU và chuẩn bị cho khai thác Bitcoin. (Nguồn: Starcloud)

Starcloud đã nộp đơn lên FCC xin phép triển khai tới 88.000 vệ tinh nhằm xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu ngoài quỹ đạo. CEO Philip Johnston cho biết mục tiêu là khai thác sức mạnh năng lượng mặt trời gấp 100 lần so với vệ tinh đầu tiên, đồng thời thử nghiệm ASIC chuyên dụng cho Bitcoin.

Tuy nhiên, Johnston cũng thừa nhận tính kinh tế của việc khai thác tiền số trong không gian còn nhiều rủi ro. Các thiết bị ASIC có thể nhanh chóng lỗi thời, trong khi chi phí triển khai vệ tinh vẫn rất cao. Dù vậy, Starcloud tin rằng họ sẽ là công ty đầu tiên "đào coin" ngoài vũ trụ.

Trung Quốc lập bản đồ hóa học Mặt Trăng bằng AI

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố bản đồ hóa học chính xác đầu tiên của phần tối Mặt Trăng, dựa trên dữ liệu từ sứ mệnh Chang’e-6. Đây là lần đầu tiên nhân loại có mẫu vật từ bán cầu xa, giúp mở ra cái nhìn mới về sự tiến hóa địa chất của vệ tinh tự nhiên này.

Hình ảnh minh họa các vùng hóa học trên Mặt Trăng. (Nguồn: Freepik)

Nhóm nghiên cứu sử dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp dữ liệu quang phổ và hình ảnh độ phân giải cao để xác định thành phần khoáng chất. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa phần gần và phần xa Mặt Trăng, đặc biệt về hoạt động núi lửa và sự hình thành lớp vỏ cách đây hàng tỷ năm.

Bản đồ mới cũng làm sáng tỏ cấu trúc của lưu vực South Pole-Aitken, hố va chạm lớn nhất và lâu đời nhất trên Mặt Trăng. Các chuyên gia cho rằng phát hiện này không chỉ củng cố giả thuyết về "đại dương magma" thời kỳ đầu mà còn giúp định hướng chọn điểm hạ cánh cho các sứ mệnh thám hiểm trong tương lai.

Đài Loan công bố ảnh đầu tiên từ vệ tinh Formosat-8A

Cơ quan Vũ trụ Đài Loan (Trung Quốc) vừa phát hành những hình ảnh đầu tiên chụp bởi vệ tinh Formosat-8A, được phóng lên quỹ đạo vào tháng 1/2026. Đây là bước tiến quan trọng trong chương trình quan sát Trái Đất, giúp tăng cường khả năng giám sát môi trường và thiên tai.

Hình ảnh Trái Đất đầu tiên do vệ tinh Formosat-8A chụp từ quỹ đạo. (Nguồn: Taiwan Space Agency)

Formosat-8A được trang bị camera độ phân giải cao, có thể ghi lại chi tiết bề mặt Trái Đất với độ chính xác vượt trội so với các thế hệ trước. Những hình ảnh ban đầu cho thấy khả năng theo dõi biến đổi khí hậu, nông nghiệp và đô thị hóa, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học cũng như quản lý tài nguyên.

Theo các chuyên gia, dữ liệu từ vệ tinh mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu. Đây cũng là nền tảng để Đài Loan tiếp tục phát triển các vệ tinh quan sát thế hệ tiếp theo, nâng cao vị thế trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ.