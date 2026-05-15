Hà Nội sẽ hình thành tuyến du lịch sinh thái - tâm linh xuyên vùng tới Ninh Bình

Theo nội dung Quy hoạch tổng thể Thủ đô vừa được công bố, Hà Nội định hướng hình thành “Vòng cung Xanh - Tâm linh” ở phía Tây và phía Nam Thủ đô, kết nối chuỗi di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tâm linh liên vùng nhằm phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ vành đai xanh chiến lược.

Khu vực này được xác định là vành đai xanh sinh thái quan trọng, đóng vai trò điều hòa khí hậu và cân bằng môi trường cho toàn vùng trong tương lai.

“Vòng cung Xanh - Tâm linh” sẽ bao bọc phía Tây và phía Nam Hà Nội theo trục Bắc - Nam. Tuyến kết nối di sản bắt đầu từ Sóc Sơn với quần thể Đền Gióng, kéo dài tới Ba Vì với núi Tản Viên và Vườn quốc gia Ba Vì, sau đó đi qua khu vực Viên Nam, Lương Sơn, Quan Sơn - Hồng Sơn và Hương Tích (Chùa Hương).

Không gian này tiếp tục liên kết liên vùng với quần thể Tam Chúc và Tràng An - Bái Đính tại Ninh Bình.

Hà Nội định hướng hình thành tuyến du lịch sinh thái - tâm linh kết nối nhiều điểm di sản nổi tiếng với nhau.

Theo định hướng quy hoạch, khu vực phía Tây Hà Nội sẽ trở thành hành lang cảnh quan sinh thái, văn hóa và tâm linh quy mô lớn, kết nối nhiều điểm đến nổi tiếng của miền Bắc.

Quy hoạch xác định khu vực này là vùng đệm xanh sinh thái và vành đai bảo vệ môi trường chiến lược của Hà Nội.

Không gian này có vai trò cân bằng sinh thái, điều hòa khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học cho toàn vùng Thủ đô. Trong đó, trọng tâm là hệ thống Vườn quốc gia Ba Vì cùng các khu bảo tồn thiên nhiên hiện hữu.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ áp dụng chế độ bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng nhằm gìn giữ hệ sinh thái tự nhiên ở khu vực phía Tây và phía Nam thành phố.

Một trong những điểm đáng chú ý của quy hoạch là định hướng phát triển tuyến du lịch trải nghiệm mang tên “Con đường Di sản và Tâm linh”. Tuyến này sẽ kết nối xuyên suốt từ Sóc Sơn tới Ninh Bình, gắn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch thiền, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa bản địa.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển các mô hình du lịch gắn với bản sắc văn hóa của cộng đồng người Mường, Dao và các vùng sinh thái đặc trưng phía Tây Thủ đô.

Bên cạnh đó, thành phố cũng định hướng đầu tư các tuyến giao thông cảnh quan kết nối các điểm đến chiến lược, trọng tâm là trục Hồ Tây - Ba Vì và trục Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính.

Việc hình thành “Vòng cung Xanh - Tâm linh” không chỉ mở rộng không gian du lịch của Hà Nội mà còn góp phần tạo ra vành đai sinh thái quy mô lớn, giảm áp lực đô thị hóa cho khu vực nội đô trong tương lai.