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Xuất bản ngày 18/07/2026 10:31 AM
Xuất bản ngày 18/07/2026 10:31 AM

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội dầm mình trong mưa lũ, hỗ trợ người dân Lai Châu sơ tán, tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt do mưa lũ tại Mường Than, Lai Châu. (Video: Bộ Công an)

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 1

Mưa lớn kéo dài từ ngày 15/7 đến chiều 17/7 đã gây lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực của tỉnh Lai Châu, làm 4 người tử vong, 4 người mất tích và 7 người bị thương. Thiên tai cũng gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hạ tầng và tài sản của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 2

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tỉnh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại xã Mường Than và khu vực Km76+250 trên Quốc lộ 12, thuộc xã Lê Lợi.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 3

Các địa phương huy động gần 500 người cùng nhiều phương tiện, máy móc tham gia tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, lập chốt cảnh báo tại những điểm có nguy cơ sạt lở, đồng thời khẩn trương khắc phục các điểm ách tắc nhằm sớm thông tuyến phục vụ công tác cứu hộ và bảo đảm giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 4

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lai Châu đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, công an các xã cùng lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 5

Các tổ công tác tiếp cận những khu vực bị cô lập để hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 6

Lực lượng chức năng cũng sử dụng máy bay không người lái (drone), áo phao và nhiều thiết bị chuyên dụng nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, cứu hộ trong điều kiện địa hình bị chia cắt. Tại các khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng công an tổ chức phân luồng giao thông, cắm chốt cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 7

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu chung sức hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 8

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn gây ngập úng, sạt lở tại xã Mường Than và xã Than Uyên, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lai Châu đã khẩn trương cơ động đến hiện trường, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, tích cực giúp Nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, dọn dẹp bùn đất, khơi thông giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 9

Mưa lũ ở Lai Châu khiến 13 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, tập trung chủ yếu tại bản Chít, xã Mường Than và nhiều nhà bị hư hỏng, 14 nhà có nguy cơ sạt lở, 80 hộ gia đình với gần 400 người bị ảnh hưởng nhà cửa phải đi ở nhờ. Đoạn Km 354 - QL32 thuộc địa phận bản Che Bó, bản Chít nước lũ, bùn đất, cành cây ngập tràn qua Quốc lộ từ đoạn Bãi đá Phương Nhung kéo dài đến đường vào bản Chít chiều dài khoảng 800m, gây ách tắc phương tiện giao thông, các phương tiện tạm thời không thể đi qua.

Cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ ứng cứu người dân ở Lai Châu - 10

QL 279 địa phận bản Sắp Ngụa, đoạn rẽ ngã ba đường vành đai bị ngập khoảng 50m, nước lũ tràn qua đường gây ách tắc giao thông. Mưa lũ gây sạt lở đường liên bản Ngà Phát - Mường Mít khoảng: 300m, phương tiện tạm thời chưa di chuyển qua. Tổng thiệt hại về nhà ở, cây cối, hoa màu và giao thông, đường điện khoảng trên 120 tỷ đồng.

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