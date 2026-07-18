Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Pháp vs Anh, tranh hạng ba World Cup 2026

(VTC News) -

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7 theo giờ Việt Nam tại Hard Rock Stadium, Miami Gardens. Hai đội bước vào trận tranh hạng ba sau những trận thua đáng thất vọng. Pháp thua hoàn toàn về chiến thuật trước Tây Ban Nha khi các ngôi sao bị khắc chế hoàn toàn. Trong khi đó, đội tuyển Anh thất bại vì những tính toán sai lầm sau khi có bàn mở tỷ số trước Argentina.

Siêu máy tính dự đoán Pháp vs Anh ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp có 50,7% cơ hội thắng trong 90 phút. Khả năng Anh giành chiến thắng đạt 25,6%, còn tỷ lệ hòa là 23,7%. Đây là khoảng cách đáng kể so với phần lớn các trận đấu giữa những đội tuyển thuộc nhóm đầu tại vòng knock-out.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole đưa ra đánh giá cân bằng hơn. Pháp có 39,65% khả năng thắng, Anh đạt 37,7%, trong khi xác suất hòa là 22,65%. Các chỉ báo bàn thắng hướng đến thế trận cởi mở. Khả năng trận đấu xuất hiện 1,5 bàn là 84,49%, còn tỷ lệ hai đội cùng ghi bàn đạt 65,75%. Sports Mole cũng cho Anh 73,32% khả năng ghi ít nhất một bàn.

Đội tuyển Pháp được đánh giá có khả năng thắng cao hơn Anh. (Ảnh: Reuters)

Pháp cần khôi phục sức mạnh tấn công

Với Pháp, hàng tiền vệ đẳng cấp do Rodri dẫn dắt cùng hàng phòng ngự gần như hoàn hảo của Tây Ban Nha đã khiến đoàn quân của Deschamps hoàn toàn bế tắc.

Trước khi gặp Tây Ban Nha, Pháp vượt qua các vòng đấu khá dễ dàng. Tuy nhiên, họ chưa phải đối đầu với đối thủ đủ chất lượng để vô hiệu hóa bộ tứ tấn công giàu tốc độ và kỹ thuật. Trước Tây Ban Nha, Les Bleus chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng (xG), thành tích thấp nhất của họ trong lịch sử các kỳ World Cup.

Ở trận đấu đánh dấu kỷ lục số trận dẫn dắt tại World Cup của Deschamps, di sản của ông không vì thế mà bị phủ nhận hoàn toàn. Tuy nhiên, cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đều cho rằng ông mắc sai lầm lớn về chiến thuật. Ngay cả Mbappe cũng công khai chỉ trích cách tiếp cận của tuyển Pháp sau trận.

Kylian Mbappe tiếp tục là niềm hy vọng của tuyển Pháp. Tiền đạo này có xu hướng xuất phát bên trái, tăng tốc vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ rồi dứt điểm bằng chân phải. Ousmane Dembele hỗ trợ bằng khả năng đi bóng, đổi vị trí và tạo cơ hội từ cánh đối diện.

Pháp cũng có thể đưa Michael Olise hoặc Rayan Cherki vào khu vực trung lộ để tăng số cầu thủ nhận bóng giữa các tuyến. Tuy nhiên, trận thua Tây Ban Nha cho thấy hàng công của họ gặp khó khi đối phương thu hẹp trung lộ, duy trì cự ly đội hình và không để Mbappe có khoảng trống tăng tốc.

Đội tuyển Anh nhận về chỉ trích vì lùi về phòng ngự sau khi ghi 1 bàn vào lưới Argentina. (Ảnh: Reuters)

Anh tránh lặp lại sai lầm ở bán kết

Đội bóng của Thomas Tuchel để thua Argentina 1-2 tại sân Atlanta ở bán kết. Giống Deschamps, Thomas Tuchel cũng trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại ở bán kết. Bầu không khí lạc quan trước trận của người hâm mộ Anh nhanh chóng tan biến sau màn ngược dòng của Argentina.

Không mắc bẫy những pha khiêu khích từ đối thủ, Anh khai thác tốt khoảng trống ở hai biên và mở tỷ số nhờ Anthony Gordon. Tuy nhiên, sau bàn thắng, “Tam sư” lại lựa chọn lùi sâu, trao quyền kiểm soát bóng cho Lionel Messi và các đồng đội.

Anh gặp khó khăn trong việc áp đặt lối chơi, chỉ kiểm soát bóng 37% và có hai cú sút trúng đích. Anthony Gordon ghi bàn duy nhất cho họ.

Kết quả này gợi nhớ World Cup 2018, khi Anh một lần nữa không thể vượt qua nhóm đội tuyển mạnh nhất thế giới ở các trận cầu quyết định. Họ hiện đã thua cả 7 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup trước các đội nằm trong top 10 bảng xếp hạng FIFA.

Dự đoán Pháp vs Anh

Dự đoán Pháp - Anh: Đội nào thắng?

Thống kê trước trận Pháp vs Anh chỉ ra ưu thế cho thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps. Tây Ban Nha đã chỉ ra cách khắc chế hàng công tuyển Pháp. Tuy nhiên, “Tam sư” không sở hữu chất lượng như La Roja. Điều đó được thể hiện qua việc họ không giữ sạch lưới trận đấu loại trực tiếp nào tại World Cup năm nay.

Ngoài ra, Pháp cũng có thêm một ngày nghỉ để hồi phục cả về thể lực lẫn tinh thần. Vì vậy, “Les Bleus” được đánh giá đủ khả năng giành chiến thắng và kết thúc giải đấu với tấm huy chương đồng, trong khi tuyển Anh nhiều khả năng sẽ một lần nữa đứng ở vị trí thứ tư.

Anh có thể gây khó khăn bằng khả năng tranh chấp, bóng cố định và những pha xâm nhập của Bellingham. Tuy nhiên, khả năng Mbappe khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên Anh có thể trở thành điểm phân định kết quả.

Ở khía cạnh tích cực hiếm hoi, cựu HLV Chelsea vẫn có thể giúp Anh giành thành tích tốt thứ hai trong lịch sử World Cup. Tuy nhiên, hai lần trước góp mặt ở trận tranh hạng ba, Anh đều thất bại: thua Bỉ 0-2 năm 2018 và thua Italy 1-2 năm 1990.

Dự đoán tỷ số: Anh 1-2 Pháp.

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h ngày 19/7, được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận Pháp vs Anh.