Vì sao linh mục Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước?

(VTC News) -

Sáng 2/7, tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau), Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức diễn ra với sự tham dự của hàng chục nghìn tín hữu trong và ngoài nước.

Thánh lễ do Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự, đánh dấu lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành tại Việt Nam.

Sự kiện đặc biệt này cũng khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi: Chân phước là gì, vì sao cha Trương Bửu Diệp được tuyên phong và điều kiện nào để một người được Giáo hội Công giáo nhìn nhận ở tước hiệu này?

Chân phước không phải là danh hiệu

Thông tin tới Báo Thanh Niên về nội dung này, Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư - Tiến sĩ Chú giải Kinh Thánh tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) và linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News tiếng Việt khẳng định, chân phước không phải là một danh hiệu.

Sáng 2/7, tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau), linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức được Tuyên phong Chân phước.

Theo hai linh mục, nhiều người thường hiểu Chân phước là một “danh hiệu” được Giáo hội trao tặng. Tuy nhiên, bản chất của việc tuyên phong không phải là ban cho ai đó một vinh dự.

Đó là sự nhìn nhận chính thức của Giáo hội rằng người ấy đã sống một đời sống đức tin cách trọn vẹn, trở thành mẫu gương cụ thể để các tín hữu noi theo.

“Nói cách đơn giản, Giáo hội xác nhận rằng cuộc đời của người ấy đã phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa qua sự hy sinh, yêu thương và phục vụ tha nhân”, linh mục Cao Gia An chia sẻ.

Với những người ngoài Công giáo, có thể hiểu đây là việc Giáo hội công nhận một con người đã sống một cuộc đời mẫu mực, dành trọn cuộc đời mình cho người khác.

Theo hai linh mục, điều quan trọng nhất của lễ tuyên phong không nằm ở tên gọi “Chân phước”, mà ở thông điệp: Sự thánh thiện không phải điều xa vời, mà có thể được thể hiện qua chính những con người bình dị sống hết mình vì tha nhân.

Không phải bất kỳ người được nhiều người yêu mến hay kính trọng đều có thể được tuyên phong Chân phước. Giáo hội Công giáo có một tiến trình điều tra rất nghiêm ngặt, nhằm xác minh đời sống, nhân đức hoặc sự tử đạo của ứng viên trước khi trình lên Đức Giáo hoàng xem xét.

“Mục tiêu của tiến trình này là bảo đảm đây thực sự là một tấm gương đáng tin cậy cho toàn thể Giáo hội. Có thể hình dung điều này giống như trong xã hội, không phải ai cũng được tôn vinh mà chỉ những người đã để lại giá trị bền vững và được kiểm chứng qua thời gian”, linh mục Nguyễn Văn Yên nói.

Hành trình 15 năm

Theo Báo VietNamNet, linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không chỉ được nhiều tín hữu Công giáo kính mến mà còn được đông đảo người ngoài Công giáo tìm đến cầu nguyện. Tuy nhiên, điều đưa ngài đến việc được tuyên phong không phải vì sự nổi tiếng hay lòng sùng kính của giáo dân.

Theo tiến trình của Giáo hội, hồ sơ của linh mục Trương Bửu Diệp được xem xét dựa trên cuộc đời mục tử, sự hy sinh và đặc biệt là việc Tòa Thánh công nhận ngài là vị tử đạo, mở đường cho lễ tuyên phong Chân phước.

Thánh lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp do Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài - Tổng Đại diện Giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức đại lễ cho biết, tiến trình xin tuyên phong Chân phước được khởi sự từ ngày 15/8/2011.

Suốt 6 năm, Ban Phong thánh tiến hành thu thập tư liệu, khảo cứu lịch sử tại nhiều địa điểm ở Việt Nam, Campuchia và Pháp, đồng thời phỏng vấn 23 nhân chứng, đối chiếu nhiều nguồn tài liệu để xác minh cuộc đời và sự tử đạo của linh mục Trương Bửu Diệp.

Ngày 21/1/2017, giai đoạn điều tra cấp giáo phận kết thúc. Hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh của Vatican để tiếp tục thẩm định.

Đến ngày 25/11/2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của cha Trương Bửu Diệp, mở đường cho việc tuyên phong Chân phước.

Điều khiến đại lễ năm nay trở nên đặc biệt không chỉ là việc cha Trương Bửu Diệp được tuyên phong. Đây còn là lần đầu tiên trong lịch sử một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành tại Việt Nam.

Trước đó, Giáo hội đã có năm vị Chân phước người Việt được tuyên phong qua các đợt vào các năm 1900, 1906, 1909, 1951 và năm 2000 đối với Chân phước Anrê Phú Yên.

Năm 1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên thánh cho 117 vị tử đạo Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các nghi lễ này đều được cử hành tại Roma.

Việc đại lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp được tổ chức ngay tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy vì thế không chỉ là niềm vui của người Công giáo, mà còn đánh dấu một cột mốc mới trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Linh mục Trương Bửu Diệp sinh ngày 1/1/1897 tại họ đạo Cồn Phước, nay thuộc An Giang. Ông trải qua 27 năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng và Đại chủng viện Nam Vang trước khi được truyền chức linh mục vào năm 1924. Năm 1930, linh mục về quản xứ Tắc Sậy thuộc Giáo phận Cần Thơ. Linh mục Trương Bửu Diệp hiện lên như một mục tử sống giản dị, gần gũi và dành nhiều sự quan tâm cho người nghèo. Tháng 3/1946, giữa bối cảnh chiến sự, linh mục bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân. Nhà thờ Tắc Sậy - nơi cải táng thi hài Cha Diệp - đã trở thành điểm hành hương quen thuộc của hàng nghìn tín hữu trong và ngoài nước.