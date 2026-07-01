Nghìn người đổ về Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

3h sáng 1/7, khuôn viên Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) đã sáng đèn. Từng đoàn người lặng lẽ bước vào nhà thờ, chuẩn bị tham dự Thánh lễ đầu tiên trong ngày.

Đến 5h, thánh đường gần như không còn chỗ trống. Hàng nghìn người dân đứng chật kín mọi lối đi quanh nhà thờ để chuẩn bị tham dự Thánh lễ.

Đây là thánh lễ đầu tiên trong ngày 1/7 - ngày được xem là bước chuẩn bị cuối cùng trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sự kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 70.000 tín hữu tham dự sẽ diễn ra vào sáng 2/7.

Hàng trăm linh mục đồng tế cùng đông đảo tu sĩ cùng hiện diện trong bầu khí trang nghiêm.

Ngày 1/7 cũng là ngày diễn ra nhiều thánh lễ liên tiếp để đáp ứng nhu cầu của lượng lớn tín hữu.

Xen giữa các giờ lễ, nhiều người dành thời gian lãnh nhận Bí tích Hòa giải, lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện, chuẩn bị tâm hồn trước đại lễ tuyên phong Chân phước.

Không ít người cho biết họ đã có mặt tại đây nhiều ngày trước.

Để chuẩn bị cho đại lễ, ca đoàn các giáo xứ thuộc Giáo phận Cần Thơ đã tập luyện nhiều tháng liền.

Các đoàn hành hương từ nhiều giáo phận trên cả nước liên tục đổ về, tham dự các giờ lễ, cầu nguyện và viếng phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp.

Trong khi bên trong thánh đường luôn chật kín người tham dự phụng vụ, bên ngoài, công tác chuẩn bị cho đại lễ sáng 2/7 cũng được hoàn tất.

Lễ đài, hệ thống âm thanh, màn hình LED, khu vực dành cho người hành hương cùng lực lượng tình nguyện viên, an ninh và y tế đã sẵn sàng phục vụ sự kiện.

Vị trí cho các đoàn từ các tỉnh thành quy tụ về được sắp xếp chỉn chu.

Nhiều khu vực chăm sóc y tế được bố trí, nhằm xử lý kịp thời trước tình huống người dân gặp vấn đề sức khoẻ.

Hôm qua (30/6), Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh cha Leo XIV (Giáo hoàng Leo XIV) đã đến Việt Nam, sẵn sàng chủ sự lễ tuyên phong Chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp.

Chuyến thăm của Đức Hồng y Tagle tại Việt Nam kéo dài 6 ngày (từ 30/6 - 4/7/2026) theo lịch trình có nhiều hoạt động.

Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sinh ngày 1/1/1897, qua đời ngày 12/3/1946.

Linh mục Trương Bửu Diệp được nhiều người biết đến không chỉ bởi đời sống đức tin mà còn bởi tinh thần yêu thương, hy sinh vì giáo dân và người nghèo, không phân biệt lương – giáo.

Ngày 25/11/2024, Tòa Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của linh mục Trương Bửu Diệp, mở đường cho lễ tuyên chân phước. (Nguồn: Báo VietNamNet)