Bí thư Cà Mau tiếp Đặc sứ của Giáo hoàng Lêô XIV trước lễ Tuyên phong Chân phước

(VTC News) -

Tối 1/7, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu Loan báo Tin Mừng, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV (Đức Giáo hoàng Lêô XIV), cùng phái đoàn Giáo hội Công giáo Việt Nam có buổi gặp lãnh đạo tỉnh Cà Mau trong khuôn khổ chương trình chuẩn bị Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm cho Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau chào mừng Đức Hồng y Tagle và đoàn công tác đến Cà Mau tham dự sự kiện. Ông cho biết việc lần đầu tiên nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành trên lãnh thổ Việt Nam, là dấu mốc đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, địa phương vinh dự khi được đăng cai đại lễ đúng dịp tỉnh Cà Mau tròn một năm hợp nhất hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau mới. Hiện tỉnh có khoảng 2,6 triệu dân, trong đó khoảng 55.000 giáo dân.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, đại lễ không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo mà còn là niềm vui chung của người dân Cà Mau, đồng thời là dịp giới thiệu hình ảnh vùng đất và con người Cà Mau đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi về công tác chuẩn bị cho đại lễ sẽ diễn ra vào sáng 2/7 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, xã Phong Thạnh.

Lãnh đạo tỉnh cho biết Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với Giáo phận Cần Thơ và các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phân luồng giao thông, y tế, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện phục vụ hàng chục nghìn giáo dân, khách hành hương.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tiếp phái đoàn của Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle tại văn phòng Tỉnh uỷ.

Tại buổi gặp, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle bày tỏ niềm vui khi được thay mặt Đức Thánh Cha Lêô XIV mang thông điệp và lời chúc bình an đến người dân Việt Nam.

Đức Hồng y khẳng định, việc linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được tuyên phong Chân phước là niềm vui lớn của Giáo hội Công giáo Việt Nam, đồng thời là phước lành dành cho mọi người.

Ngài cũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Cà Mau và đánh giá cao sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với Giáo hội trong công tác tổ chức, góp phần để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn và thành công.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cảm ơn Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle và phái đoàn đã đến tham dự Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Ông khẳng định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để đại lễ diễn ra trang trọng, an toàn, đồng thời tiếp tục quan tâm, thực hiện các chính sách chăm lo đời sống đồng bào Công giáo.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng bày tỏ mong muốn du khách và khách hành hương sẽ lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất, con người Cà Mau sau khi tham dự đại lễ.