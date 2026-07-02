Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

Đội hình chính thức gồm khoảng 550 nhạc công, cùng 150 thành viên dự bị. Dàn nhạc sử dụng nhiều loại nhạc cụ như saxophone, trumpet, sax alto, kèn bass và các loại trống, tạo nên một trong những đội hình kèn đồng quy mô lớn phục vụ đại lễ.