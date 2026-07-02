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Xuất bản ngày 02/07/2026 09:35 AM
Xuất bản ngày 02/07/2026 09:35 AM

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

THY HUỆ
THY HUỆ
(VTC News) -

Vượt hơn 1.700 km từ Ninh Bình vào Cà Mau, dàn kèn khoảng 700 người hòa tấu trong Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 1

Sáng 2/7, tiếng kèn đồng hùng tráng vang lên tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy (xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), hòa cùng lời thánh ca trong Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 2

Khoảng 700 thành viên dàn kèn Hiệp nhất miền Đại Đồng (Ninh Bình, thuộc Giáo phận Bùi Chu) đã vượt quãng đường hơn 1.700 km vào Cà Mau nhiều ngày trước.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 3

Theo nhạc trưởng Đinh Văn Độ, toàn bộ dàn kèn đã trải qua ba tháng tập luyện với nhiều giai đoạn, từ chia nhóm, phân bè đến ghép đội hình, phối hợp hòa âm và tổng duyệt nhằm bảo đảm sự đồng bộ trong đại lễ.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 4

Để vào Cà Mau, trưa 1/7, đoàn di chuyển bằng 15 xe khách từ Ninh Bình. Ngay sau khi ổn định đội hình tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, các nhạc công tiếp tục tổng duyệt những phần biểu diễn cuối cùng trước thánh lễ.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 5

Đội hình chính thức gồm khoảng 550 nhạc công, cùng 150 thành viên dự bị. Dàn nhạc sử dụng nhiều loại nhạc cụ như saxophone, trumpet, sax alto, kèn bass và các loại trống, tạo nên một trong những đội hình kèn đồng quy mô lớn phục vụ đại lễ.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 6

Trong Thánh lễ Tuyên phong Chân phước, dàn kèn đảm nhiệm phần âm nhạc xuyên suốt khoảng 90 phút, biểu diễn khoảng 15 tác phẩm phụng vụ. Trong đó, có các bản Lên đền thánh, Tiếng nhạc oai hùngThắp sáng niềm tin...

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 7

Dàn kèn được bố trí ngay trước lễ đài. Ở phía sau là nhóm chơi kèn bass - loại nhạc cụ có kích thước lớn nhất trong toàn bộ đội hình.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 8

Tiếng kèn, tiếng trống và hợp xướng hòa quyện, góp phần tạo nên không gian linh thiêng trong sự kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Dàn kèn 700 người phục vụ đại lễ tuyên Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp - 9

Đại lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra vào 8h sáng nay (2/7), do Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle - Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự. Thánh lễ có sự tham dự của hàng chục nghìn tín hữu, giám mục, linh mục, tu sĩ và khách hành hương trong và ngoài nước.

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