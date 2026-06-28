Venezuela sau động đất: Quốc tế dồn lực cứu hộ, nhiều nạn nhân được giải cứu

(VTC News) -

Ngày 27/6, quyền tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez thông tin có 24 quốc gia gửi viện trợ cho Venezuela và 2.741 nhân viên cứu hộ đến để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm sau khi hai trận động đất liên tiếp xảy ra gây ra thiệt hại nặng nề.

Trên tài khoản Telegram cá nhân, bà Rodríguez tiết lộ các đội cứu hộ quốc tế “phối hợp nhịp nhàng với đội của Venezuela để cùng nhau ứng phó với tình huống khẩn cấp”.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát sau trận động đất xảy ra ở Catia la Mar, Venezuela. (Ảnh: AP)

Theo thông báo của đội tìm kiếm và cứu hộ đô thị thiện chiến nhất của Mỹ từ quận Fairfax, bang Virginia, họ vừa giải cứu thành công một người mẹ và đứa con 9 tháng tuổi của cô khỏi đống đổ nát, cả hai đều bị thương nhẹ.

Trong khi đó, nhân viên cứu hộ từ El Salvador giải cứu thành công thiếu nữ 15 tuổi và chú chó của cô bị mắc kẹt bên trong tòa nhà bị sập ở thành phố Catia La Mar thuộc bang La Guaira, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Nhóm cứu hộ phải "phá vỡ nhiều bức tường" để tiếp cận Camila Sofía Medina Rivas và chú chó Chanel của cô. Ông Bukele chia sẻ những hình ảnh cho thấy thiếu niên này nằm trên cáng, đeo mặt nạ oxy và vẫy tay chào đám đông.

Thiếu niên và con chó được giải cứu khỏi tòa nhà đổ sập ở Venezuela.

Tương tự, đội tìm kiếm và cứu hộ Colombia giải cứu một cậu bé 11 tuổi khỏi đống đổ nát sau hơn 6 giờ làm việc. “Moisés đã an toàn! Sau 6 giờ hoạt động cứu hộ căng thẳng, đội USAR COL-1 của Colombia giải cứu thành công cậu bé 11 tuổi bị mắc kẹt dưới đống đổ nát ở La Guaira, Venezuela”, Bộ Ngoại giao Colombia thông báo.

David Emmanuel Villa Tejeda, người đang ở Caracas cùng với Lực lượng cứu hộ Mexico thông tin thêm tình hình tại hiện trường rất "khó khăn", vì các tòa nhà bị hư hại rất nặng và có quá nhiều tòa nhà cần được tìm kiếm. “Việc cứu hộ rất khó khăn vì các trận động đất xảy ra liên tiếp và không sâu lắm. Đó là lý do khiến rất nhiều tòa nhà bị sập", Villa Tejeda nói.

Tính đến hết ngày 27/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông tin số người thiệt mạng do động đất ở Venezuela tăng lên ít nhất 1.430 người và chính quyền cũng ghi nhận 3.238 người bị thương cùng 3.142 gia đình mất nhà cửa. Kể từ sau trận động đất chính, Venezuela trải qua ít nhất 430 cơn dư chấn.