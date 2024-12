Vé máy bay Tết khan hiếm, đắt đỏ, vé tàu hoả thế nào?

(VTC News) -

Vé máy bay khan hiếm, đắt đỏ

Theo khảo sát của Báo điện tử VTC News sáng 15/12, vé khứ hồi hạng phổ thông trên nhiều chặng nội địa và quốc tế dịp Tết Ất Tỵ 2025 (từ 24/1/2025 đến 3/2/2025) đã tăng từ hơn 1 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng/vé so với ngày thường, tăng khoảng 3 triệu đồng so với cùng thời điểm năm trước và tăng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng so với thời điểm đặt vào cuối tháng 11.

Vé máy bay Tết khan hiếm. (Ảnh minh hoạ).

Cụ thể, vé khứ hồi chặng bay TP.HCM - Hà Nội (bao gồm thuế phí) của Vietjet Air là 6,476 triệu đồng, tăng hơn so với thời điểm đặt vé cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng hơn giá vé hiện tại là 2,4 triệu đồng; của Vietnam Airlines là hơn 7,722 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng so với hiện tại hơn 2,7 triệu đồng; của Vietravel Airlines là 7,2 triệu đồng/vé, tăng hơn so với đặt vé hồi cuối tháng 11 là 200.000 đồng và tăng so với bay ở thời điểm hiện tại là 2,8 triệu đồng; Bamboo Airways là 7,706 triệu đồng/vé, tăng 300.000 đồng so với cuối tháng 11 và tăng hơn 2,8 triệu đồng so với thời điểm hiện tại.

Với chặng TP.HCM - Hải Phòng (vé khứ hồi đã bao gồm thuế, phí), giá vé của Vietjet Air là 7,436 triệu đồng; Vietnam Airlines là 9,49 triệu đồng; Bamboo Airways không tìm thấy thông tin. Mức giá của các hãng đều tăng hơn 3 triệu đồng so với thời điểm bay hiện tại, tăng khoảng 2 triệu đồng/vé so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ 300.000 - 1,2 triệu đồng so với đặt vé Tết hồi cuối tháng 11.

Các chặng bay khác như: TP.HCM - Thanh Hóa tại thời điểm khảo sát (15/12), giá vé khứ hồi đặt Tết của Vietnam Airlines là 12,2 triệu đồng, tăng gấp đôi so với bay thời điển hiện tại và tăng hơn 4 triệu đồng so với thời điểm Tết năm 2023.

Chặng bay TP.HCM - Nghệ An dịp Tết chỉ còn vé của Vietnam Airlines, mức giá vé khứ hồi hạng phổ thông là 9,9 triệu đồng, tăng tới 3,6 triệu đồng so với đặt vé tết cuối tháng 11. Hãng hàng không Vietjet Air và Pacific chỉ còn vé chiều Vinh - TP. HCM sau Tết Nguyên đán.

Theo Cục Hàng không, một số đường bay nội địa Tết Nguyên đán đã đạt tỷ lệ đặt chỗ đạt 100% ở chiều TP.HCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung, trong khi chiều ngược lại thời điểm trước Tết đạt mức thấp, thậm chí dưới 10%.

Cụ thể, giai đoạn trước kỳ nghỉ lễ (từ ngày 21/01 đến ngày 28/01/2025), tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay từ TP.HCM đi các tỉnh, thành ghi nhận đa phần đã đạt trên 50%.

Một số chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao (90%-100%) vào các ngày từ 23/01 đến 26/01/2025, như TP.HCM đi Huế, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn, Quảng Bình Thanh Hóa, Vinh.

Trên các đường bay từ TP.HCM đi Hà Nội và Đà Nẵng, lượng vé cung ứng còn rất dồi dào với tỷ lệ đặt chỗ dao động từ 20%-50%; như chặng bay TP.HCM đi Hà Nội ngày 25/1/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp Âm lịch) là ngày có tỷ lệ đặt chỗ cao nhất trong cả giai đoạn nhưng cũng mới chỉ đạt 62%.

Ở chiều ngược lại từ các tỉnh, thành đi TP.HCM, tỷ lệ đặt chỗ trên các chặng bay đa phần ở mức từ 15-30%.

Vào giai đoạn cuối kỳ nghỉ lễ (từ ngày 01/02 đến ngày 07/02/2025), tỷ lệ đặt chỗ trên các chuyến bay từ địa phương về lại TP.HCM ở mức cao, thể hiện đặc trưng hoạt động vận chuyển hàng không giống như mọi năm.

Một số ngày đã đầy với tỷ lệ trên 90% đến 100% như từ Pleiku, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai Đồng Hới, Ban Mê Thuột đến TP.HCM.

"Khảo sát cho các ngày khởi hành cận kề ngày 25/01/2025 (tức ngày 26 tháng Chạp Âm lịch - ngày bắt đầu nghỉ lễ), trên chặng bay từ TP.HCM đi Hà Nội, Vietnam Airlines và Bamboo Airways cung ứng vé trong khoảng 3,7 triệu đồng/chiều; trong khi Vietjet Air và Vietravel Airlines ghi nhận giá vé khoảng 3,7 triệu đồng/chiều tăng khoảng 10-20% so với thời điểm trước ngày nghỉ lễ.

Vào giai đoạn kết thúc nghỉ lễ, giá vé đảo chiều với mức giá cao hơn xuất hiện trên chặng bay từ địa phương đi TP.HCM. Khảo sát giá vé ngày 02/02/2025 (ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ), chặng từ Hà Nội đi TP.HCM, giá vé của Vietnam Airlines ở mức 3,7 triệu đồng; Vietjet Air có mức giá khoảng 3,6-3,7 triệu đồng; và Vietravel Airlines ở mức tương đương khoảng 3,7 triệu đồng", Cục hàng không cho biết.

Vé tàu cũng đắt đỏ, khó mua

Trong khi vé máy bay khan hiếm, đắt đỏ, giá vé tàu hoả từ phía Nam ra phí Bắc cũng được bán hết.

Cụ thể, tính đến đầu tháng 12/2024, tổng số vé tàu Tết ngành đường sắt đã bán khoảng 125.000 vé, doanh thu bán vé 189 tỷ đồng, trong đó số lượng vé mua online chiếm 61%.

Vé tàu hoả Tết cũng ở mức hơn 3 triệu đồng/ chiều (Ảnh chụp màn hình sáng 15/12).

“Vé tàu từ TP.HCM về các tỉnh phía Bắc đã được chúng tôi bán hết sạch và tiếp tục mở bán thêm 5.000 vé. Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 15/12/2024 cũng đã bán được hơn 90% số vé mở bán thêm”, một cán bộ thuộc Công ty cổ phần vận tải đường sắt, quản lý khu vực phía Nam cho biết.

Trong khi đó, bà Phạm Thị Anh Đào, Trạm trưởng Trạm Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, riêng vé Hà Nội đi các tỉnh phía Nam trước Tết còn nhiều.

“Giai đoạn sau Tết từ ngày 29/1 (mùng 1 Tết) đến ngày 16/2/2025 (19 tháng Giêng) còn nhiều vé đi tất cả các ngày và các ga. Chỉ có chặng TP.HCM ra các tỉnh phía Bắc thời điểm trước Tết là khan hiếm vé. Năm nay giá vé Tết dao động từ hơn 2 triêu đến hơn 3 triệu đồng, tăng từ 3-5% so với Tết năm 2023 và tăng từ 15-30% so với giá vé ngày thường, tuỳ chuyến, ngày đi”, bà Anh Đào nói.

Sáng 15/12, phóng viên đã khảo sát trên trang bán vé trực tuyến của Tổng công ty đường sắt Việt Nam và thấy, hầu hết các chuyến TP.HCM đi Hà Nội trong các ngày từ 24- 25/1 (25-26/12), hầu hết các chuyến tàu SE2, SE4, SE6, SE8, SE10, SE12, SE24, TN4, TN 6 đã hết vé.

Chỉ một số chuyến SE2 ngày 26/1, tức 27/12 còn 01 vé ngồi mềm; ngày 27/1, tức 28/12 trên chuyến tàu SE10 còn 174 vé, SE4 còn 127 vé, SE6 còn 5 vé, SE 2 còn 125 và SE24 còn 257 vé… Giá vé một chiều cũng được bán với giá khá cao, ở mức từ 2.338.000 đến 3.016.000 đồng.

Vé tàu hoả Tết cũng khan hiếm, đắt đỏ. (Ảnh minh hoạ).

Theo đại diện công ty CP Vận tải Đường sắt, như mọi năm, nhu cầu đi lại trong dịp cao điểm Tết đến các tỉnh, thành miền Trung, các điểm du lịch luôn “nóng”. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, từ ngày 29 tháng Chạp đến mồng 3 Tết, công ty cũng tổ chức chạy các đoàn tàu để phục vụ người dân đi du xuân như Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đồng Hới, Sài Gòn - Nha Trang…

Hiện, ngành đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/1/2025 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã mở bán các đoàn tàu chạy thường xuyên trong và sau dịp tết Dương lịch 2025 như: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), tàu SNT1/SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng.

“Trong trường hợp nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đơn vị sẽ tính toán, mở thêm các chuyến tàu để khai thác, phục vụ nhu cầu của người dân”, một vị đại diện ngành đường sắt nói.