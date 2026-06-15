Va chạm tàu trên vịnh Lan Hạ, 1 người tử vong: Nạn nhân biết bơi, có mặc áo phao

(VTC News) -

Ngày 15/6, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đoàn công tác của xã đến thăm hỏi, động viên trước nỗi đau mất người thân của gia đình anh Đặng Hồ Nam (trú tại thôn Lương) trong vụ tai nạn chìm thuyền máy xảy ra trên vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng.

Thay mặt các cấp chính quyền xã Nghĩa Trụ, ông Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã, chia sẻ trước mất mát của gia đình, mong các thành viên sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tinh thần, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng trao hỗ trợ cho gia đình anh Nam số tiền 20 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Nghĩa Trụ đến động viên, chia sẻ trước mất mát của gia đình anh Nam trong vụ tai nạn xảy ra tại vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng.

Chia sẻ về sự việc, anh Đặng Hồ Nam (chồng nạn nhân Nguyễn Thị N.) cho biết, ngày 14/6, đoàn gồm 11 người trong gia đình anh tổ chức đi du lịch biển tại Cát Bà thuộc Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Đến khoảng 8h40 ngày 14/6, khi mọi người đang ngồi trên thuyền máy Bảy Hoa (vỏ gỗ, số hiệu HP-3847) thì bất ngờ va chạm với tàu du lịch Minh Anh - Cat Ba Eco Tourism 86 trọng tải 48 khách (số hiệu HP-5665). Cú va chạm mạnh khiến chiếc thuyền máy bị chìm, mọi người bị hất văng xuống vịnh Lan Hạ.

Hiện trường vụ tai nạn chìm thuyền máy trên vịnh Lan Hạ, ngày 14/6.

Các phương tiện hoạt động gần khu vực liền chạy đến cứu vớt toàn bộ hành khách gặp nạn, đưa lên tàu và di chuyển vào bờ để cấp cứu. Trong số các nạn nhân được cứu, chị Nguyễn Thị N. (SN 1983, vợ anh Nam) có biểu hiện khó thở, ngất và được đưa vào Trung tâm Y tế Cát Hải cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 9h10 cùng ngày.

"Vợ tôi là người biết bơi, trước lúc gặp nạn cũng có mặc áo phao nhưng cú va chạm từ tàu du lịch đã đập trúng ngực nên bị ngất ngay lúc đó", anh Nam chia sẻ.

Đến thời điểm này, sức khỏe các thành viên trong đoàn đi trên chiếc thuyền máy gặp nạn đều ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Cơ quan chức năng của TP Hải Phòng đang tập trung điều tra nguyên nhân và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.