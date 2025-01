(VTC News) -

Thành phần dinh dưỡng của vỏ chanh

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời ThS.BSCKII Hà Hải Nam (khoa Ngoại bụng 1- Bệnh viện K), cho biết, mặc dù nước và cùi của chanh được sử dụng rộng rãi, nhưng vỏ chanh thực sự có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn. Trong 6 gam vỏ chanh có:

Calo: 3

Carbs: 1 gam

Chất xơ: 1 gam

Protein: 0 gam

Chất béo: 0 gam

Vitamin C: 9% DV (giá trị dinh dưỡng hằng ngày).

Vỏ chanh chứa nhiều vitamin C, pectin, canxi, kali, chất xơ, axit alpha hydroxy và flavonoid như limonene. Các nghiên cứu chỉ ra rằng vỏ chanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có một số lợi ích cho sức khỏe.

Nước vỏ chanh rất tốt cho sức khoẻ

Uống nước vỏ chanh đun sôi có tác dụng gì?

Báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn Healthline và Medicalnewstoday cho biết, uống nước vỏ chanh đun sôi phù hợp có thể đem lại những lợi ích:

Giữ nước cho cơ thể

Nước đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất, chức năng não, sức khỏe thận, làm đẹp da. Do đó, bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể hàng ngày, kết hợp uống thêm nước vỏ chanh đun sôi là lựa chọn tuyệt vời.

Nước vỏ chanh đun sôi vừa có hương vị thơm nhẹ dễ uống lại có chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Đặc biệt, nước vỏ chanh đun sôi không chứa đường, chất phụ gia và chất bảo quản, đồng thời ít calo.

Ngăn ngừa sỏi thận

Uống nước vỏ chanh đun sôi có tốt không? Một số nghiên cứu cho thấy nước chanh có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận canxi oxalat. Đây là những chất lắng đọng cứng hình thành trong thận có thể gây đau dữ dội và các triệu chứng khác như buồn nôn và nôn.

Nước chanh hoặc vỏ chanh đun sôi có thể giúp ích vì trái cây họ cam quýt có hàm lượng axit citric cao, một hợp chất có thể liên kết với canxi để ngăn ngừa sỏi thận hình thành.

Ngoài ra, việc uống nhiều nước cũng có thể làm tăng lượng nước tiểu, từ đó giúp bài tiết nhiều hơn và điều này cũng có thể ngăn ngừa sỏi thận hình thành.

Một số nghiên cứu cũ hơn đã phát hiện ra rằng uống nước chanh có thể làm tăng lượng citrate trong nước tiểu và làm giảm đáng kể nguy cơ hình thành sỏi thận.

Giảm mỡ nội tạng, gan nhiễm mỡ

Vỏ chanh chứa hàm lượng chất dinh dưỡng với nhiều vitamin C, pectin, canxi, kali, chất xơ, axit alpha hydroxy và flavonoid như limonene. Vỏ chanh chứa các hợp chất hoạt tính sinh học có một số lợi ích cho sức khỏe.

Vỏ chanh có tác dụng giảm cholesterol máu do rất giàu chất chống oxy hóa, bioflavonoid cũng như các vitamin và khoáng chất thiết yếu khác nhau. Trong vỏ chanh chứa một chất xơ hòa tan pectin nên sẽ làm người ta thấy no lâu hơn. Hợp chất polyphenol sẽ hỗ trợ kiểm soát chất béo hiệu quả và hỗ trợ giảm mỡ nội tạng. Uống nước vỏ chanh đun sôi có thể ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp.

Cải thiện làn da

Chanh cũng như vỏ chanh rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa bảo vệ các tế bào da khỏi các gốc tự do gây hại, do đó làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ vitamin C giúp da lành nhanh hơn và giảm thiểu sự hình thành sẹo. Nó cũng có thể kích thích sản xuất collagen, giúp da trông đầy đặn, săn chắc hơn và giảm thiểu nếp nhăn và vết chân chim.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong vỏ chanh có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Bạn uống nước vỏ chanh phù hợp có thể bổ sung đủ vitamin C cho cơ thể, từ đó giúp cơ thể khỏe mạnh và phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Cải thiện tiêu hoá

Những người bị chứng khó tiêu thường báo cáo các triệu chứng như đầy hơi và ợ nóng cải thiện sau khi uống một cốc nước nóng và chanh. Nước vỏ chanh có tác dụng này có thể một phần là do nước ấm có thể làm dịu hệ tiêu hoá, phần khác trong vỏ chanh có chứa chất xơ, khi uống nước vỏ chanh bạn nên nhâm nhi thêm một chút vỏ để dễ tiêu hóa hơn.