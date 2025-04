(VTC News) -

Quả chanh có tác dụng gì với sức khoẻ?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Webmd cho biết, quả chanh rất giàu vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Không chỉ làm nước giải khát, chanh còn nhiều công dụng có thể bạn chưa biết.

Dưới đây là những tác dụng của quả chanh đối với sức khoẻ:

Quả chanh làm gia vị

Chanh được làm gia vị trong các món ăn. Ví dụ, bạn có thể vắt chanh vào nước chấm, thêm cốt chanh vào món bún, phở… giúp cung cấp các vitamin và khoáng chất tương tự như các loại trái cây có múi khác.

Quả chanh giúp giảm nếp nhăn

Chanh giàu vitamin C (còn được gọi là axit ascorbic). Cơ thể bạn không thể tạo ra vitamin C nên phải lấy từ thức ăn. Vitamin C thúc đẩy tạo ra collagen, giúp làn da của bạn luôn tươi trẻ và căng mọng. Nếu không đủ collagen, da sẽ xuất hiện nếp nhăn.

Nếp nhăn cũng là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa, nhưng bạn có thể làm chậm quá trình này bằng các loại vitamin và dinh dưỡng phù hợp.

Quả chanh rất tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách

Cung cấp vitamin B, tăng năng lượng cho cơ thể

Thiamin và riboflavin (nhóm vitamin B có trong chanh) biến thức ăn thành năng lượng cơ thể cần. Chúng cũng giúp các tế bào trong cơ thể phát triển và hoạt động. Chỉ cần một quả chanh cỡ vừa cũng cung cấp cho bạn một phần nhỏ những gì bạn cần hàng ngày.

Quả chanh giàu chất chống oxy hóa

Vitamin C, flavonoid, axit phenolic, tinh dầu và coumarin đều có nhiều trong chanh. Chúng là thành viên của nhóm chất chống oxy hóa. Các chất này liên kết với nhau để chống lại những 'kẻ xấu' - các gốc tự do gây tổn hại cho tế bào, dẫn đến bệnh tật cũng như các vấn đề sức khỏe khác.

Hỗ trợ thai nhi phát triển

Chanh chứa một lượng nhỏ vitamin B gọi là folate. Các tế bào sử dụng folate để phân chia tạo ra nhiều tế bào hơn, rất cần thiết cho thai nhi phát triển.

Chanh giúp hạ huyết áp

Cả nước ép và vỏ chanh đều có thể giúp hạ huyết áp. Vắt cốt chanh vào nước uống trước và sau khi đi dạo sẽ mang lại nhiều lợi ích. Trao đổi với bác sĩ nếu bạn dùng thuốc huyết áp hoặc các loại thuốc khác vì nước chanh có thể tương tác với thuốc. Không bao giờ điều chỉnh thuốc trừ khi bác sĩ yêu cầu.

Ngăn ngừa ung thư

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy chanh có thể chống lại bệnh ung thư mà bạn đã mắc phải, nhưng chanh chứa chất chống oxy hóa có thể giúp bạn ngăn ngừa các bệnh này.

Uống nước cốt chanh vào sáng sớm có tốt không?

Thời gian gần đây rất nhiều người truyền tai việc uống nước cốt chanh vào sáng sớm. Vậy, uống nước cốt chanh vào sáng sớm có tốt không?

Báo Thanh Niên dẫn lời BSCKI Đinh Trần Ngọc Mai, khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, giải đáp, khi uống nước chanh đậm đặc vào buổi sáng sớm lúc bụng đói lại tiềm ẩn một số nguy cơ sau:

Gây kích ứng dạ dày: Nước cốt chanh có tính axit cao, uống khi bụng đói có thể làm trầm trọng thêm viêm loét dạ dày hoặc trào ngược axit.

Hại men răng: Axit trong chanh có thể bào mòn men răng, làm răng nhạy cảm hơn.

Ảnh hưởng đến người bị sỏi thận oxalat: Chanh có axit citric giúp ngăn sỏi thận, nhưng cũng chứa oxalat - một yếu tố có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận ở một số người. Do đó chỉ nên sử dụng chanh với số lượng hợp lý, khuyến nghị mỗi ngày người lớn có thể dùng 1/2 - 1 quả chanh (25-50 ml), pha loãng với 250-500 ml nước.

Cách uống tốt nhất là nên pha loãng, không uống nước cốt chanh đậm đặc. Uống sau bữa ăn sáng hoặc trong ngày, tránh khi bụng đói. Dùng ống hút để hạn chế axit tiếp xúc với răng. Súc miệng với nước lọc sau khi uống để bảo vệ men răng.

Theo bác sĩ Ngọc Mai, uống nước chanh đúng cách có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng không nên uống quá nhiều hoặc quá đậm đặc, đặc biệt là vào buổi sáng khi bụng đói. Nếu bạn có vấn đề về dạ dày hoặc răng, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng thói quen này.