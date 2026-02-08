Bắt giam chủ cơ sở sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ 'ngậm' chất cấm

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Quốc Đại (SN 1998) về hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm của Trần Quốc Đại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Chi Cục an toàn thực phẩm, Sở Y tế Ninh Bình kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến giá đỗ của hộ kinh doanh Thiên Ân, địa chỉ tại Tổ dân phố Chuông, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình do Trần Quốc Đại làm chủ.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 362 lu nhựa đang sản xuất giá đỗ, có độ tuổi từ 1 đến 6 ngày tuổi với tổng trọng lượng gần 2,8 tấn.

Căn cứ kết quả giám định và các tài liệu điều tra, cơ quan chức năng xác định trong thời điểm từ 20/1 đến 24/1, cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Quốc Đại sản xuất giá đỗ có chứa chất kích thích sinh trưởng 6-Benzylaminopurine (thường gọi là nước kẹo - là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm), để sản xuất gần 2,8 tấn giá đỗ có tổng trị giá trên 71 triệu đồng.

Trong quá trình ngâm, ủ sản xuất giá đỗ, Trần Quốc Đại sử dụng hóa chất để pha vào nước và ngâm ủ, tưới lên giá đỗ với mục đích để giúp giá đỗ sinh trưởng tốt, rễ ngắn, thân to, mập, tăng trọng lượng, có hình thức đẹp, nhằm tăng lợi nhuận.

Cán bộ điều tra ghi lời khai của Trần Quốc Đại.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.