Triệt xóa loạt cơ sở dùng chất cấm, sản xuất hơn 12 tấn giá đỗ

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng vừa kiểm tra xưởng sản xuất giá đỗ hoạt động trái phép tại phường Mạo Khê.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc sử dụng hóa chất cấm trong quá trình sản xuất giá đỗ. Chủ cơ sở này được xác định là Tạ Văn Xã (sinh năm 1992, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) và nhà xưởng có diện tích khoảng 100m², đi vào hoạt động từ năm 2024.

Xưởng sản xuất giá đỗ trái phép của Tạ Văn Xã tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Từ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng xác định mỗi ngày cơ sở này sản xuất khoảng 700kg giá đỗ, với giá bán dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg.

Bên trong xưởng, hàng trăm thùng ủ giá đỗ đang trong quá trình sinh trưởng. Điều kiện sản xuất chật hẹp, ẩm thấp, không bảo đảm các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện một số can chứa dung dịch nghi là hóa chất phục vụ quá trình sản xuất. Ban đầu, Tạ Văn Xã khai nhận đây là dung dịch tẩy rửa dùng để vệ sinh dụng cụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra và giám định, cơ quan chức năng xác định dung dịch này là 6-Benzylaminopurine (6-BAP) - một loại hormone thực vật tổng hợp thuộc nhóm Cytokinin, bị cấm sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Cơ quan chức năng kiểm tra bên trong xưởng sản xuất giá đỗ trái phép có sử dụng chất cấm tại phường Mạo Khê.

Theo các chuyên gia, chất 6-BAP có tác dụng kích thích tăng trưởng, khiến giá đỗ phát triển nhanh, thân mập, rễ ngắn và giữ được độ tươi lâu, tạo hình thức bắt mắt. Tuy nhiên, việc sử dụng chất này trong thực phẩm có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện hóa chất, lực lượng chức năng còn xét nghiệm các mẫu giá đỗ tại cơ sở và xác định có tồn dư chất cấm. Trước những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã thừa nhận việc sử dụng loại dung dịch mà cơ sở gọi là “nước kẹo” để xử lý giá đỗ, với mục đích triệt rễ và làm mập sản phẩm.

Đáng chú ý, số sản phẩm này chủ yếu được tiêu thụ tại các chợ dân sinh, gây khó khăn trong việc kiểm soát nguồn gốc và tiềm ẩn nguy cơ lan rộng ra cộng đồng.

Tạ Văn Xã cùng khoảng 4 tấn giá đỗ thành phẩm bị thu giữ tại xưởng sản xuất ở phường Mạo Khê.

Thiếu tá Nguyễn Thành Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đêm tối để vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Đồng thời, sau khi mua hóa chất, các đối tượng thường bóc bỏ nhãn mác, chuyển sang các can nhựa không màu, không mùi để che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Lực lượng chức năng thu giữ tại cơ sở sản xuất khoảng 4 tấn giá đỗ chứa chất cấm. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, xử lý hai cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm tương tự như trên ở tại phường Quảng Yên, thu giữ hơn 8 tấn giá đỗ vi phạm.

Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy thực trạng đáng báo động về tình trạng sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất thực phẩm. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn đòi hỏi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.