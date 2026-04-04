Khởi tố kẻ dùng hóa chất kích thích giá đỗ, tuồn hơn 500 tấn ra thị trường

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa (SN 1990, trú tại thôn 5, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trước đó, ngày 29/3/2026, từ tin báo của người dân về việc một cơ sở sản xuất giá đỗ có dấu hiệu sử dụng hóa chất độc hại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra, xác minh.

Lực lượng chức năng sau đó khám xét khẩn cấp nơi sản xuất của Chu Thị Hòa, phát hiện hơn 4 tấn giá đỗ thành phẩm đang chuẩn bị đưa ra thị trường.

Chu Thị Hòa tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số giá đỗ này đều chứa 6-Benzylaminopurine (6-BAP), một chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Đây là loại chất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, bao gồm tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.

Tại cơ quan điều tra, Chu Thị Hòa khai đã sử dụng 6-BAP trong quá trình sản xuất khi giá đỗ được khoảng 2 ngày tuổi nhằm kích thích tăng trưởng nhanh, giúp sản phẩm mập, đẹp, dễ tiêu thụ. Trung bình mỗi ngày, cơ sở này đưa ra thị trường từ 700 kg đến hơn 1 tấn giá đỗ.

Khu vực sản xuất giá đỗ của Chu Thị Hoà. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Sản phẩm được phân phối chủ yếu tới các chợ đầu mối tại Vĩnh Phúc, khu vực Sơn Tây (Hà Nội) và một phần tiêu thụ tại Lào Cai.

Đáng chú ý, qua kiểm tra sổ sách và dữ liệu liên quan, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2026, cơ sở này sản xuất khoảng 510 tấn giá đỗ có sử dụng hóa chất cấm, tiêu thụ ra thị trường.

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 2/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Chu Thị Hòa về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317 Bộ luật hình sự, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.