(VTC News) -

Túi đựng laptop là phụ kiện khá quan trọng, không thể thiếu đối với một chiếc laptop. Nó giúp bảo vệ máy tính bạn khỏi những va chạm không may xảy ra, tránh được bụi bẩn, trầy xước và giảm lực tác động vật lý từ bên ngoài.

Ngoài ra, túi còn có công dụng hỗ trợ bạn di chuyển laptop tiện lợi hơn vì thông thường sẽ có những chiếc túi được trang bị quai xách. Đồng thời an tâm mang máy tính đi bất cứ đâu mà không lo hư hỏng.

Túi đựng laptop có quan trọng không? (Ảnh minh họa)

Tác dụng của túi đựng laptop

Khả năng chống thấm nước

Khi chọn mua túi đựng laptop bạn nên chọn mua những chiếc túi được làm từ chất liệu cao cấp, dày dặn và có khả năng chống thấm nước hiệu quả.

Trong những trường hợp không may xảy ra như đi mưa, vô tình làm đổ nước hoặc các tác nhân từ môi trường nhiệt độ nóng ẩm, lúc này túi sẽ phát huy công dụng bảo vệ laptop của bạn an toàn.

Chống va đập, rơi rớt

Chống va đập, rơi rớt là một trong những vai trò thiết yếu của một chiếc túi đựng laptop. Hầu hết các dòng túi hiện nay đều có khả năng bảo vệ rất tốt.

Khi máy tính bạn bị tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài như bị lực đè nặng hoặc rơi rớt, đừng lo máy của bạn vẫn được bảo vệ an toàn và không hư hỏng.

Bảo vệ laptop an toàn, kéo dài tuổi thọ máy

Nhờ sử dụng túi chống sốc mà bạn không còn phải lo lắng về sự an toàn của laptop nữa, an tâm đưa em nó đi khắp mọi nơi. Đồng thời túi còn giúp kéo dài tuổi thọ cho máy tính bạn. Đây là lý do quan trọng nhất để bạn chọn mua một chiếc túi bảo vệ laptop phù hợp.

Tiêu chí chọn mua túi đựng laptop

Kích thước phù hợp laptop

Để phát huy tốt nhất công dụng của túi đựng laptop, đầu tiên bạn phải chọn một chiếc túi chất lượng có kích thước phù hợp vừa khít và ôm sát laptop.

Thông thường mỗi chiếc túi sẽ có thông tin đầy đủ về yếu tố chiều dài, chiều rộng. Để tránh mất chi phí đáng tiếc, bạn nên tìm đúng theo kích thước của máy nhà mình.

Chất liệu

Chất liệu là yếu tố được quan tâm tiếp theo sau kích cỡ, cho dù mẫu mã có thể rất đẹp nhưng nếu chất liệu không phù hợp thì sẽ khó bảo vệ laptop.

Các loại túi chống sốc bảo vệ laptop thường được sản xuất từ nhựa polyester, có lớp mouse dày bên trong. Lớp mouse này có thiết kế riêng biệt thành các ô nhằm tăng độ đàn hồi cũng như giảm đáng kể độ va chạm cho máy. Chất liệu bên ngoài cũng cần phải có khả năng chống thấm nước, bụi bẩn.

Khả năng chống bụi, chống nước

Như đã nói ở trên, ngoài chức năng chống sốc là chính, thì chất liệu vải được thiết kế bên ngoài còn có khả năng bảo vệ laptop bạn luôn an toàn trong mọi điều kiện thời tiết.

Đặc biệt, đối với những bạn thường xuyên di chuyển laptop khi đi học, làm việc. Bạn khó tránh khỏi tác nhân xấu từ môi trường như: mưa, nước do nhiệt độ nóng ẩm, khói bụi, bụi bẩn,...

Thiết kế

Không chỉ dừng lại ở khả năng chống sốc, hiện nay trên thị trường những chiếc túi còn được thiết kế với đa dạng mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, cho bạn tha hồ chọn lựa theo ý mình.

Một số người chỉ quan tâm đến tính thiết thực, nhưng có người lại thích túi trở thành phụ kiện thời trang. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng ấy, ngoài những dòng túi chống sốc cơ bản, chúng còn được cải tiến thành nhiều dạng túi xách, túi đeo vai, đeo chéo,... cho bạn tha hồ lựa chọn.

Giá thành

Giá thành là yếu tố mà tất cả mọi người đều quan tâm trước khi ra quyết định mua hàng. Có rất nhiều mức giá cho một chiếc túi chống sốc, từ bình dân đến cao cấp, từ vài chục nghìn cho đến vài trăm, thậm chí hàng triệu đồng.

Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả bảo vệ laptop, bạn đừng nên chọn những sản phẩm quá rẻ, bởi chất lượng thường đi đôi với giá thành. Túi chống sốc quá rẻ có thể sẽ không đem đến chất lượng tốt.

Thương hiệu

Chất lượng sản phẩm tạo nên thương hiệu, trong những năm gần đây, các thương hiệu balo chống sốc Targus, TOMTOC, WiWU Sony Vaio hay RivaCase, TUCANO,... là những cái tên được nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn bởi chất lượng sản phẩm vượt trội, cùng độ bảo vệ tốt.

Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều sản phẩm hàng nhái, kém chất lượng được rao bán trên thị trường nhằm lừa gạt người tiêu dùng. Hãy thận trọng vì nếu chọn mua và sử dụng phải những sản phẩm này sẽ rất nguy hiểm cho chiếc laptop của bạn đấy.

Có nên mua túi đựng laptop không?

Việc mang laptop một cách thô kệch, cầm tay và để laptop tùy tiện sẽ khiến chúng rất dễ rơi vỡ. Hay đựng trong những chiếc balo, túi xách lỏng lẻo có mặt đáy mỏng sẽ khiến laptop vô tình chạm với mặt sàn với lực không thể kiểm soát được, cũng sẽ khiến chúng hư hỏng dù nhiều hay ít.

Trong những lúc như vậy, thì túi đựng sẽ là lựa chọn hợp lý. Ngoài việc giúp chứa đựng laptop gọn gàng khi ra ngoài, còn giúp bảo vệ laptop của bạn luôn trong tình trạng an toàn. Qua đó, bạn có thể yên tâm di chuyển máy đi khắp mọi nơi đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Trên đây là những lợi ích và lý do tại sao bạn nên sử dụng túi đựng laptop của mình. Việc chọn túi phù hợp là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự bảo vệ tốt nhất cho laptop của bạn. Ngoài ra, túi đựng cũng là một phụ kiện không thể thiếu cho những người thường xuyên di chuyển với laptop.