Từ sen Huế đến mè xửng, đặc sản cố đô chinh phục người tiêu dùng Hà Nội

(VTC News) -

Diễn ra từ ngày 26 đến 28/6, chương trình quy tụ 12 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của thành phố Huế, mang đến hơn 20 dòng sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm ngành hàng thực phẩm, đồ uống, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thời trang và thủ công mỹ nghệ. Đây là những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, phản ánh nét đặc sắc của vùng đất cố đô và những giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Ngay trong ngày khai mạc, không gian trưng bày tại phố Tràng Tiền đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô, du khách quốc tế và các đơn vị phân phối đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Nhiều gian hàng liên tục đón khách tìm hiểu sản phẩm, thưởng thức đặc sản và lắng nghe những câu chuyện về làng nghề truyền thống, về hành trình tạo nên các sản vật gắn bó với đời sống người dân xứ Huế.

Các gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan đến mua sắm.

Trong số các sản phẩm được giới thiệu, sen Huế cùng các sản phẩm chế biến từ sen nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ hương vị thanh tao và giá trị văn hóa gắn liền với hình ảnh cố đô. Bên cạnh đó, các sản phẩm như tôm chua, mè xửng, dầu tràm, trà sen, phấn nụ cung đình, bánh bột lọc gói lá chuối hay các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng như nón, túi xách, đồ trang trí cũng tạo sức hút lớn với người tiêu dùng.

Không chỉ là những mặt hàng tiêu dùng, mỗi sản phẩm xuất hiện tại “Huế thương” còn là một câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người xứ Huế. Từ những làng nghề được gìn giữ qua nhiều thế hệ đến những cơ sở sản xuất đang từng bước đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và ứng dụng công nghệ để thích ứng với thị trường hiện đại, tất cả tạo nên bức tranh sinh động về sức sống bền bỉ của hàng Việt.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Linh- Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, chương trình “Sức sống hàng Việt” được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để các sản phẩm Việt tiếp cận người tiêu dùng thông qua các hình thức quảng bá hiện đại, kết hợp giữa không gian trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số.

Các sản phẩm đặc trưng như bánh bột lọc gói lá chuối, kẹo mè xửng Thiên Hương, dầu tràm cung đình Vỹ Dạ cũng sẽ được lên sóng livestream từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 26/6/2026.

Theo ông Trần Hữu Linh, mỗi địa phương đều sở hữu những sản phẩm mang dấu ấn riêng, phản ánh thế mạnh sản xuất và chiều sâu văn hóa bản địa. Thông qua chương trình, những giá trị ấy được giới thiệu tới người tiêu dùng theo cách trực quan, sinh động hơn. Việc lựa chọn Huế cho số thứ 8 của chương trình xuất phát từ mong muốn đưa các sản phẩm đậm chất cố đô đến gần hơn với thị trường Thủ đô, qua đó góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa và phát triển thị trường trong nước.

Ông Đặng Hữu Phúc- Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế cho rằng, đây là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tiêu biểu của Huế tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng Hà Nội và du khách, qua đó quảng bá không chỉ sản phẩm mà cả hình ảnh vùng đất, con người và các làng nghề truyền thống của địa phương.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là phiên livestream “Huế thương” diễn ra từ 19h đến 22h cùng ngày trên nền tảng TikTok Shop, với sự đồng hành của diễn viên Ngô Lệ Quyên. Thông qua hình thức bán hàng trực tuyến kết hợp kể chuyện sản phẩm, khán giả có cơ hội khám phá sâu hơn về nguồn gốc, quy trình sản xuất và những giá trị văn hóa đằng sau các đặc sản xứ Huế như bánh bột lọc, mè xửng Thiên Hương, dầu tràm cung đình Vỹ Dạ, Bạch Liên Ngự Trà, áo dài Huế hay nón thủ công từ cỏ bàng.

Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và livestream thương mại điện tử đang cho thấy hướng đi mới trong xúc tiến tiêu dùng hàng Việt, đặc biệt với các sản phẩm địa phương. Mô hình này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và làng nghề truyền thống trong thời đại số.

Chương trình “Huế thương” sẽ kéo dài đến 21h ngày 28/6 tại số 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua mô hình kết hợp giữa trải nghiệm thực tế và nền tảng số, chương trình sẽ tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho hàng Việt, đưa sản phẩm địa phương hiện diện sâu rộng hơn trong đời sống tiêu dùng hiện đại, đồng thời mở ra thêm cơ hội để các chủ thể sản xuất tại Huế kết nối với thị trường và phát triển bền vững.