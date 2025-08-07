Mở cửa đưa hàng Việt Nam vào thị trường Halal 5.000 tỷ USD

(VTC News) -

Phát biểu tại Hội thảo “Triển vọng xuất khẩu vào thị trường Halal qua cửa ngõ Malaysia", do Tổng Lãnh sự quán Malaysia tại TP.HCM cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP (ITPC) tổ chức sáng 7/8, bà Shariza binti Abdul Rasheed, Giám đốc Sản phẩm Halal - Ngân hàng Maybank Malaysia, cho rằng cơ hội thị trường Halal đang đặc biệt mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam.

Lý do, nhu cầu thị trường này rất lớn, trong khi nguồn cung mới đáp ứng khoảng 20%. Bà Shariza binti Abdul Rasheed dẫn chứng quy mô thị trường Halal toàn cầu được dự báo đạt 5.000 tỷ USD vào năm 2030.

Việt Nam có rất nhiều sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn thị trường Halal toàn cầu.

Tiềm năng này trải rộng trên nhiều lĩnh vực, như thực phẩm - đồ uống (khoảng 85,2 tỷ USD); mỹ phẩm (10,5 tỷ USD), dược phẩm (5,9 tỷ USD)... Riêng thị trường Halal tại Malaysia, cửa ngõ quan trọng nhất, dự kiến đạt giá trị 113,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, Cơ quan Chứng nhận Halal Việt Nam (HCA) đã được cơ quan phát triển Hồi giáo Malaysia (JAKIM) công nhận. Đây là chìa khóa then chốt, giúp sản phẩm của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn và dễ dàng thâm nhập vào hệ thống phân phối tại Malaysia.

"Chứng nhận Halal không chỉ là một yêu cầu tôn giáo, mà còn là biểu tượng cho các tiêu chuẩn vệ sinh, đạo đức và bền vững trên toàn cầu, đòi hỏi sự toàn vẹn và khả năng truy xuất trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đưa sản phẩm đã được chứng nhận Halal lên sàn thương mại điện tử B2B Halal đầu tiên của Malaysia là Salaam Market.

Ngoài ra, các chương trình kết nối, chúng tôi sẽ giới thiệu nhà sản xuất Việt Nam với đối tác bản địa để hoàn thiện chuỗi cung ứng Halal", bà Shariza binti Abdul Rasheed cho biết.

Thị trường Halal đang nổi lên như một miếng bánh lớn hàng nghìn tỷ USD mà nhiều quốc gia tiềm năng xuất khẩu như Thái Lan, Hàn Quốc, Brazil, Việt Nam đều đang tìm cơ hội kinh doanh.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC, cho biết ngành công nghiệp Halal cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hợp chuẩn cho hơn 2,2 tỷ người Hồi giáo trên toàn cầu. Đây là cơ hội để sản phẩm Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu.

Năm 2025, ngành công nghiệp Halal được dự báo tiếp tục phát triển mạnh tại các thị trường châu Á, Trung Đông và châu Phi. Các xu hướng Halal năm 2025 sẽ góp phần định hình lại môi trường kinh doanh Halal toàn cầu.

Thuận lợi nhất với Malaysia và Việt Nam, là 2 nước đang có rất nhiều tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực thực phẩm Halal. Việt Nam đã công nhận Trung tâm chứng nhận Halal Quốc gia (HALCERT) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là một cơ quan đầu mối về Halal tại Việt Nam với các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.

Hàng hóa Việt Nam có rất nhiều dư địa tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường Malaysia, vì đây là thị trường có sức mua khá, nhu cầu đa dạng và gần gũi về văn hóa tiêu dùng với sản phẩm Việt. Năm 2024, kim ngạch thương mại Việt Nam và Malaysia đã lên đến 14,2 tỷ USD.

Bà Zaimah Osman, Lãnh sự thương mại Malaysia tại TP.HCM mời gọi doanh nghiệp Việt Nam tham gia kinh doanh các sản phẩm mà thị trường Malaysia đang có nhu cầu.

Theo TS. Phú Văn Hẳn - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, không chỉ giới hạn trong cộng đồng hơn 2,2 tỷ người Hồi giáo, sản phẩm và dịch vụ Halal ngày càng được người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng, nhờ cam kết về chất lượng, an toàn thực phẩm và các giá trị đạo đức đi kèm.

Ông kiến nghị để trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu đáng tin cậy trong chuỗi giá trị Halal toàn cầu, Việt Nam cần hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực Halal.

Các doanh nghiệp phải minh bạch trong khâu truy xuất nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kết nối với mạng lưới phân phối toàn cầu để nâng cao uy tín quốc gia. Đặc biệt chú ý phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ Halal, nhất là nơi có lợi thế về nông sản, thực phẩm và du lịch, nhằm hình thành hệ sinh thái Halal bền vững và hiệu quả.

Các thị trường lớn Việt Nam cần đẩy mạnh như Trung Đông, Nam Á và Bắc Phi, với các nhóm hàng có lợi thế cạnh tranh như nông sản, thực phẩm chế biến, mỹ phẩm, dược phẩm...

Theo Tổng cục Hải quan, riêng 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Malaysia ước 7,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Malaysia đạt 2,5 tỷ USD. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang thị trường Malaysia bao gồm máy móc thiết bị và phụ tùng; máy vi tính; điện tử và linh kiện; sắt thép các loại; xăng dầu, hóa chất...