Vinamilk 30 năm liên tiếp được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 31/03, tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), Vinamilk tiếp tục được vinh danh Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Lễ công bố và trao chứng nhận năm nay, với chủ đề “30 năm tự hào và tiếp nối”, đánh dấu chặng đường ba thập kỷ của chương trình khảo sát và ghi nhận các thương hiệu được người tiêu dùng tín nhiệm trên thị trường nội địa.

Ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk, đại diện doanh nghiệp nhận chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2026. (Ảnh: BTC)

Theo ban tổ chức, cuộc khảo sát người tiêu dùng được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 trên phạm vi toàn quốc, ghi nhận hơn 155.000 lượt bình chọn. Kết quả cho thấy 581 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026, sau khi được rà soát và đối chiếu qua nhiều tiêu chí như chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy định pháp luật, cũng như phản hồi từ thị trường. Quy trình này nhằm đảm bảo kết quả bình chọn phản ánh tương đối đầy đủ đánh giá của người tiêu dùng, đồng thời loại trừ các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về minh bạch và tiêu chuẩn chất lượng.

Trong danh sách này, có 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu liên tục trong suốt 30 năm, chủ yếu thuộc các ngành hàng tiêu dùng thiết yếu. Việc duy trì sự hiện diện trong danh sách qua nhiều năm thường gắn với khả năng đáp ứng ổn định nhu cầu thị trường trong bối cảnh hành vi tiêu dùng thay đổi liên tục.

“Niềm tin không đến từ truyền thông, mà được tích lũy qua trải nghiệm thực tế với sản phẩm”, ông Đỗ Thanh Tuấn, Giám đốc Đối ngoại Vinamilk, cho biết. “Đó là quá trình được xây dựng trong thời gian dài, khi doanh nghiệp kiên định với chất lượng và liên tục nâng chuẩn sản phẩm.”

anh mục sản phẩm đa dạng giúp Vinamilk đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của nhiều nhóm người tiêu dùng. (Ảnh: VN)

Theo đại diện Vinamilk, nền tảng để duy trì niềm tin thị trường được hình thành từ triết lý xuyên suốt của doanh nghiệp. Từ khi thành lập năm 1976 đến nay, Vinamilk xác định sứ mệnh “chăm sóc” người tiêu dùng thông qua các sản phẩm dinh dưỡng đạt chuẩn quốc tế, hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp không ngừng đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nhằm nâng chuẩn sản phẩm. Hiện Vinamilk vận hành hệ thống gồm 16 nhà máy và 15 trang trại bò sữa công nghệ cao, cung cấp hơn 300 sản phẩm dinh dưỡng và xuất khẩu đến 65 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Thương hiệu này cũng nhiều lần được ghi nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế. Theo Brand Finance, Vinamilk được xếp hạng là Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, đồng thời là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong nhóm các thương hiệu sữa có giá trị cao trên thế giới.

Hệ thống trang trại và nhà máy công nghệ cao giúp Vinamilk kiểm soát chất lượng trên quy mô lớn. (Ảnh: VN)

Trong bối cảnh tiêu dùng thay đổi nhanh, xu hướng xanh - sạch - bền vững đang ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng trong lựa chọn sản phẩm. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến chất lượng dinh dưỡng mà còn chú ý đến quy trình sản xuất, tác động môi trường và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Theo ông Đỗ Thanh Tuấn, phát triển bền vững đã trở thành một định hướng xuyên suốt trong chiến lược của Vinamilk. Từ năm 2012, doanh nghiệp đã công bố báo cáo phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế. Đến năm 2023, Vinamilk tiếp tục triển khai chương trình hành động hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, với các giải pháp đồng bộ trong toàn bộ hệ thống sản xuất.

Hiện tại, các nhà máy và trang trại của Vinamilk được đầu tư các giải pháp sử dụng năng lượng tái tạo, thực hành nông nghiệp bền vững và ứng dụng kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp cũng đã có các đơn vị đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi không chỉ tập trung vào chất lượng, mà còn hướng tới việc đồng hành cùng người tiêu dùng trong xu hướng tiêu dùng bền vững”, ông Tuấn cho biết.

Hệ thống phân phối rộng khắp giúp sản phẩm Vinamilk duy trì độ phủ thị trường. (Ảnh: VN)

Ở góc độ sản phẩm, xu hướng tiêu dùng xanh cũng được phản ánh qua việc phát triển các dòng sản phẩm hữu cơ, sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên hoặc giảm thiểu tác động đến môi trường. Các dòng sản phẩm như sữa tươi, sữa chua Green Farm hay sữa hạt là những ví dụ cho thấy sự dịch chuyển trong định hướng phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.

Cột mốc 30 năm liên tiếp được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao đến vào thời điểm Vinamilk bước sang năm thứ 50 phát triển, khi thị trường đã thay đổi đáng kể về cả quy mô lẫn tiêu chuẩn. Trong bối cảnh đó, những kết quả bình chọn dài hạn có thể được nhìn nhận như một cách phản ánh sự lựa chọn bền bỉ của người tiêu dùng đối với thương hiệu theo thời gian; với Vinamilk, đó cũng là nền tảng để tiếp tục duy trì sự hiện diện trong những lựa chọn ấy ở chặng đường phía trước.