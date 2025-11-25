Trung Quốc phóng tàu thay thế lên Thiên Cung giải cứu 3 phi hành gia mắc kẹt

(VTC News) -

Tàu Thần Châu 22 chở theo 600kg hàng hóa, bao gồm thực phẩm và thiết bị được phóng lúc 12h11 ngày 25/11 và dự kiến ​​tự động kết nối với trạm vũ trụ Thiên Cung. Con tàu này sẽ thay thế tàu Thần Châu 21 được sử dụng để đưa 3 phi hành gia trở về Trái Đất vào ngày 14/11.

Trước đó, tàu Thần Châu 20, vốn được dùng để đưa phi hành đoàn của chính nó trở về được phát hiện có dấu hiệu hư hại nhỏ sau sự cố liên quan đến mảnh vỡ không gian. Cụ thể, phần cửa sổ của tàu xuất hiện những vết nứt nhỏ, buộc cơ quan quản lý phải đánh giá lại khả năng sử dụng.

Thần Châu 22 được sử dụng để đưa 3 phi hành gia bị mắc kẹt trên trạm vũ trụ Thiên Cung trở về mặt đất. (Ảnh: SCMP)

Chính vì vậy, Thần Châu 20 không thể trở về Trái Đất an toàn và phải tiếp tục ở trên quỹ đạo để phục vụ nghiên cứu. Thay thế Thần Châu 20 trong hành trình trở về Trái Đất là Thần Châu 21, chở theo phi hành đoàn thay thế gồm ba người lên trạm gồm chỉ huy Zhang Lu cùng hai "tân binh" Wu Fei và Zhang Hongzhang.

Các cơ quan vũ trụ đều chưa tiết lộ nhiều thông tin về rủi ro mà Thiên Cung và phi hành đoàn Thần Châu 21 đối mặt. Tuy nhiên, nếu có sự cố xảy ra trong thời gian tới sẽ không loại trừ trường hợp gây khó khăn cho việc trở về an toàn của phi hành đoàn Thiên Cung hiện tại vào khoảng tháng 4 năm sau.

Trạm vũ trụ Thiên Cung có sức chứa tối đa là 6 phi hành đoàn, nhưng sức chứa này chỉ có thể duy trì tạm thời vì cơ sở này vốn được thiết kế để chứa 3 phi hành gia trong 6 tháng.

Trung Quốc vẫn chưa công bố điều gì sẽ xảy ra với tàu Thần Châu 20 bị hư hại, nghi ngờ bị mảnh vỡ vũ trụ đâm vào, làm nứt nhẹ cửa sổ khoang trở về. Nhiều chuyên gia cho rằng con tàu có thể được tách khỏi Thiên Cung và đưa ra khỏi quỹ đạo trên Thái Bình Dương.

Có hàng triệu mảnh vỡ, chủ yếu là những mảnh vụn nhỏ đang quay quanh Trái Đất với tốc độ nhanh hơn cả đạn bay. Chúng có thể đến từ những vụ phóng và va chạm, gây nguy hiểm cho vệ tinh, trạm vũ trụ và phi hành gia hoạt động bên ngoài.

Thành viên của Viện hàn lâm Du hành vũ trụ Nga Igor Marinin tiết lộ có nhiều khả năng chuyên gia Trung Quốc đã nghiên cứu những tình huống bất thường mà phi hành đoàn gặp phải. Hiện tại, ngoài nhiệm vụ đưa phi hành đoàn Thần Châu 21 trở về, Trung Quốc còn phải tìm cách xử lý tàu Thần Châu 20.