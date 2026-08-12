Cựu tiếp viên hàng không cao 1m86 đại diện Việt Nam thi Nam vương quốc tế

(VTC News) -

Nguyễn Vũ Linh tiếp tục trở lại đấu trường nam vương quốc tế khi được chọn đại diện Việt Nam tham dự Mister International 2026. Đây là lần thứ tư anh tranh tài tại một cuộc thi nhan sắc dành cho nam giới ở cấp độ quốc tế.

Trước đó, Vũ Linh từng vào Top 10 Mister Tourism Universe 2017, giành Á vương tại Mister Grand International 2022 và mới nhất là Á vương tại Manhunt International 2025.

Nguyễn Vũ Linh đại diện Việt Nam thi Nam vương quốc tế.

Việc Vũ Linh tiếp tục dự thi sau thành tích Top 5 tại Manhunt International 2025 nhận được nhiều sự chú ý. Nam người mẫu thừa nhận mình là gương mặt không còn xa lạ với khán giả tuy nhiên anh cho rằng điều quan trọng không nằm ở số lần tham dự mà ở thay đổi trong mỗi lần trở lại. Vì vậy, anh cùng ê-kíp tập trung điều chỉnh hình ảnh, phong cách và kỹ năng để phù hợp với tiêu chí của Mister International 2026.

Theo chia sẻ của Vũ Linh, kinh nghiệm từ những lần thi trước giúp anh hiểu rõ hơn áp lực của một cuộc thi quốc tế, từ việc làm việc với ê-kíp nước ngoài, giao tiếp với thí sinh đến từ nhiều quốc gia, duy trì phong độ trong suốt hành trình.

Ở lần thi này, anh chú trọng hơn vào khả năng kiểm soát áp lực, sự ổn định trong các phần thi và cách kể câu chuyện cá nhân thay vì chỉ tập trung vào ngoại hình.

“Quan trọng hơn, tôi muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam không chỉ có ngoại hình mà còn có câu chuyện, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng. Tôi không muốn chỉ phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tôi muốn trở thành một trong những thí sinh khiến ban giám khảo phải nhớ đến khi họ nghĩ về hình ảnh người đàn ông Việt Nam mạnh mẽ” - Vũ Linh khẳng định.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Công nghệ TP.HCM và từng làm tiếp viên hàng không. Anh sau đó hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Năm 2018, Vũ Linh giành giải Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam. Năm 2022, anh tiếp tục thử sức ở Mister Grand International và giành Á vương 4. Trước khi đến với Manhunt International 2025, anh từng vào Top 10 Mister Tourism Universe 2017.

Á vương 1 Mister International 2024 Mạnh Lân, Giám đốc quốc gia Mister International Vietnam Đỗ Kim Khánh và đại diện Việt Nam tham dự Mister International 2026 Nguyễn Vũ Linh.

Đây được xem là một trong những thành tích đáng chú ý của Vũ Linh sau nhiều lần tham gia các sân chơi quốc tế.

Mister International được xem là một trong những cuộc thi nam giới quốc tế có quy mô lớn. Việt Nam từng có thành tích nổi bật tại sân chơi này khi Trịnh Bảo đăng quang năm 2018. Năm 2024, Mạnh Lân giành ngôi Á vương 1. Mister International 2026 dự kiến diễn ra tại Thái Lan từ ngày 12/9 đến 26/9.