Đời thăng trầm của 'ông hoàng đĩa nhựa' vừa qua đời ở tuổi 72

(VTC News) -

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương sinh năm 1955, từng là giọng ca nổi tiếng của nhiều đoàn cải lương. Ông hoạt động trong các đoàn hát như Bông hồng vàng, Long An 1.

Thời hoàng kim, ông đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ như Út Bạch Lan, Hà Mỹ Xuân, Phương Tùng, Minh Cảnh… Nhờ vậy, ông nổi tiếng với biệt danh “ông hoàng đĩa nhựa” thập niên 70.

Vũ Linh Vương được mệnh danh là “ông hoàng đĩa nhựa”.

Khi cải lương thoái trào, Vũ Linh Vương thành lập công ty, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh. Ông từng sống sung túc trong căn biệt thự riêng. Tuy nhiên do kinh doanh thất bại nên ông mất tất cả.

Khoảng năm 2020, Vũ Linh Vương vẫn có thể đi hát mưu sinh. Trong một lần bị tai nạn giao thông, sức khoẻ của ông ngày càng yếu. Sau vụ tai nạn, Vũ Linh Vương phải ngồi xe lăn, không còn khả năng lao động cũng như tự chăm sóc bản thân. Suốt những năm đó, nam nghệ sĩ bị đột quỵ đến 4 lần, không thể tiếp tục sự nghiệp nghệ sĩ để kiếm thu nhập.

Sinh thời, cuộc sống của nam nghệ sĩ đình đám một thời khiến nhiều khán giả xót xa. Vũ Linh Vương từng có vợ và một con gái, nay cũng gần 50 tuổi. Tuy nhiên cả hai chia tay khi con gái mới 20 tuổi. Từ đó, cha con vẫn chưa gặp lại nhau, không biết con ở đâu. Do đó, điều ông mong mỏi nhất trước khi qua đời là được con gái về thăm.

Trong cuộc gặp với nhóm Ngũ Long Du Ký vào năm 2024, nghệ sĩ Vũ Linh Vương chia sẻ lúc đang nằm viện, không biết đi đâu về đâu thì ông được một người phụ nữ tên Thảo cưu mang.

Được biết, bà Thảo sống bằng nghề giúp việc, chăm sóc người bệnh. Trong lần tình cờ thấy nam nghệ sĩ nằm viện không ai chăm sóc, bà thương cảm nên muốn giúp đỡ.

Những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ Vũ Linh Vương được phụ nữ này đón về Bến Tre chăm sóc. Mỗi ngày, bà Thảo đẩy xe cho nghệ sĩ ra công viên luyện tập. Nhờ vậy, sức khỏe nam nghệ sĩ ổn định hơn đôi chút.

Nam nghệ sĩ được người phụ nữ tên Thảo cưu mang những năm tháng cuối đời.

Nhiều người động viên bà Thảo đưa ông vào viện dưỡng lão, thế nhưng nghĩ tình cảnh bệnh nặng không ai túc trực 24/24 nên bà Thảo không đành. Mỗi ngày bà vẫn làm thuê để kiếm tiền nuôi nam nghệ sĩ.

Nhờ được bà Thảo chăm sóc, nam nghệ sĩ một thời không còn áp lực cơm áo gạo tiền. Sức khỏe ông dần tốt hơn. Nam nghệ sĩ tâm sự số mình vẫn còn may khi cuối đời lại có một người xa lạ đứng ra cưu mang.

Đầu năm 2026, nghệ sĩ Vũ Linh Vương bị tai biến lần thứ 5, khi nhập viện cấp cứu thì phát hiện có khối u trong não.

Nghệ sĩ Vũ Linh Vương qua đời ở tuổi 72.

Trải qua những năm tháng chật vật, nghệ sĩ Vũ Linh Vương qua đời vào 5h ngày 17/7, hưởng thọ 72 tuổi. Linh cữu của nghệ sĩ được hỏa táng tại trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Từng là một ngôi sao lừng lẫy song sự ra đi âm thầm của Vũ Linh Vương khiến nhiều khán giả xót xa. Thông tin ông qua đời được biết đến sau khi nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ trên trang cá nhân vào ngày 20/7. Tô Hiếu kể khi đi ngang một đám tang gần nhà, anh sốc khi thấy bức ảnh của nghệ sĩ Vũ Linh Vương.

“Xin tiễn biệt người nghệ sĩ từng xoa đầu và nở nụ cười thân thương với tôi từ thuở nhỏ. Lòng nghẹn ngào nhớ về một thời đam mê cải lương. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Vũ Linh Vương, thường đi xem ông hát. Ông ca rất hay, lại vui tính”, nhạc sĩ Tô Hiếu tâm sự.