Cả năm kiệt sức chữa viêm phổi không khỏi, bất ngờ phát hiện nguyên nhân

(VTC News) -

Nam bệnh nhân 60 tuổi (ở xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ) vừa nhập viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng cơ thể suy kiệt.

Theo người nhà, hơn một năm trước, bệnh nhân từng bị đột quỵ não, điều trị tại cơ sở y tế gần nhà và để lại di chứng liệt nửa người. Sau khi xuất viện, ông thường xuyên ho, sốt, khó thở và phải nhập viện nhiều lần vì viêm phổi. Dù được điều trị nội khoa tích cực, bệnh vẫn tái phát liên tục. Càng về sau, bệnh nhân ăn uống kém, sụt cân nhiều, cơ thể suy kiệt rõ rệt.

Nam bệnh nhân được phát hiện nguyên nhân viêm phổi do rối loạn nuốt sau đột quỵ (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ)

Qua thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ xác định nguyên nhân của tình trạng viêm phổi kéo dài của bệnh nhân thực sự không nằm ở phổi mà là rối loạn nuốt nặng sau đột quỵ, khiến người bệnh thường xuyên hít sặc thức ăn và nước uống vào đường thở, gây viêm phổi hít tái diễn.

Để bảo vệ đường thở, bệnh nhân được chỉ định mở thông dạ dày để nuôi dưỡng, đồng thời ngừng hoàn toàn việc ăn uống qua đường miệng trong giai đoạn đầu.

Sau can thiệp, tình trạng viêm phổi được kiểm soát hoàn toàn, người bệnh không còn ho, sốt tái phát, chức năng hô hấp cải thiện rõ rệt. Nhờ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thể trạng dần hồi phục, cân nặng và các chỉ số dinh dưỡng cũng ổn định trở lại.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy việc phát hiện đúng nguyên nhân có thể thay đổi đáng kể tiên lượng và chất lượng sống của người bệnh sau đột quỵ.

Rối loạn nuốt - biến chứng dễ bị bỏ sót sau đột quỵ

Các chuyên gia cho biết, rối loạn nuốt là biến chứng khá phổ biến ở người bệnh sau đột quỵ, xảy ra khi các vùng não hoặc dây thần kinh điều khiển hoạt động nuốt bị tổn thương. Lúc này, thức ăn và nước uống có thể đi lạc vào đường thở thay vì xuống thực quản.

Theo thống kê, khoảng 30-65% người bệnh đột quỵ gặp rối loạn nuốt ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được phát hiện sớm vì triệu chứng khá kín đáo.

Các dấu hiệu của rối loạn nuốt sau đột quỵ (Nguồn: BV đa khoa tỉnh Phú Thọ)

Đặc biệt nguy hiểm là tình trạng hít sặc thầm lặng, khi thức ăn hoặc dịch uống đi vào phổi nhưng người bệnh không ho hay có biểu hiện bất thường. Đây là nguyên nhân khiến nhiều người liên tục bị viêm phổi mà không xác định được căn nguyên.

Khi thức ăn, nước uống hoặc nước bọt thường xuyên lọt vào phổi, vi khuẩn sẽ phát triển gây viêm phổi hít. Người bệnh có thể bị ho kéo dài, sốt tái diễn, khó thở, suy hô hấp và suy dinh dưỡng do ăn uống kém. Nếu không được phát hiện, tình trạng này làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong ở người bệnh đột quỵ.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu người bệnh sau đột quỵ xuất hiện các dấu hiệu như ho sặc khi ăn uống, viêm phổi tái diễn nhiều lần, ăn kéo dài, sụt cân hoặc suy dinh dưỡng, người nhà cần đưa đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá chức năng nuốt sớm. Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp ngăn ngừa viêm phổi hít mà còn nâng cao khả năng phục hồi và chất lượng cuộc sống cho người bệnh.