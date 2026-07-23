Guardiola đòi lương 600 tỷ đồng mới cân nhắc làm HLV đội tuyển Italy

(VTC News) -

Theo tờ Gazzetta, Pep Guardiola là ứng viên số một cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy. Tuy nhiên, theo truyền thông nước này, khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn được xác nhận khi khoảng cách giữa mức lương ông yêu cầu và đề nghị của Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) là rất lớn.

Chủ tịch FIGC Giovanni Malago vẫn đặt trọn niềm tin vào Guardiola và sẵn sàng chờ đợi thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Guardiola là trường hợp mà FIGC “có thể tạo ra ngoại lệ”, kể cả về vấn đề tiền lương, dù ngân sách của tổ chức này vốn khá hạn chế.

Cựu HLV của Barcelona, Bayern Munich và Manchester City được đánh giá là nhân tố có thể mang đến cho bóng đá Italy một triết lý mới, bắt đầu từ hệ thống đào tạo trẻ.

Pep Guardiola vẫn chưa nhận lời trở thành HLV trưởng của đội tuyển Italy. (Ảnh: Reuters)

Để thuyết phục Guardiola, Giám đốc kỹ thuật và cố vấn của FIGC là Paolo Maldini và Leonardo đã trực tiếp sang Barcelona trình bày kế hoạch phát triển bóng đá Italy. Tuy nhiên, chuyến làm việc không mang lại nhiều tín hiệu tích cực.

Nguồn tin cho biết Guardiola vẫn đang cân nhắc rất kỹ. Sau khi chia tay Manchester City vào cuối mùa giải 2025-2026, nhà cầm quân 55 tuổi từng hứa với gia đình sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, điều mà ông chưa từng làm kể từ khi còn dẫn dắt Bayern Munich.

Nếu chính gia đình không khuyến khích ông nhận lời trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy, rất khó để Guardiola chấp nhận lời đề nghị khi các điều kiện mà FIGC đưa ra cách rất xa đòi hỏi của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.

Ở thời điểm hiện tại, tình hình được đánh giá là khá phức tạp. Nguyên nhân lớn nhất là khoảng cách đáng kể giữa mức lương mà Liên đoàn đề nghị và yêu cầu của Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn nhận gần 20 triệu euro mỗi năm, tức gấp đôi con số FIGC đưa ra.

Dù vẫn kiên nhẫn chờ Guardiola, lãnh đạo bóng đá Italy cũng bắt đầu tính đến các phương án dự phòng. Theo Gazzetta, nếu Guardiola từ chối, những ứng viên như Andrea Pirlo, Roberto Mancini và Antonio Conte đều sẽ có cơ hội ngang nhau.

Trong số này, Antonio Conte nhận được sự ủng hộ đáng kể từ nhiều câu lạc bộ Serie A, người không còn bị xem là lựa chọn lỗi thời như trước đây. Trong khi đó, Andrea Pirlo là lựa chọn được Paolo Maldini đánh giá cao bởi phù hợp với kế hoạch tái thiết dài hạn của FIGC, dù cựu tiền vệ này chưa nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Về phần Roberto Mancini, ông khẳng định mình chưa nhận được bất kỳ lời liên hệ nào. “Tôi chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi nào. Điều đó không phụ thuộc vào tôi. Có rất nhiều người muốn đảm nhận vị trí này”, Mancini chia sẻ.

Chủ tịch Giovanni Malago cũng khẳng định FIGC sẽ chưa công bố HLV trưởng mới tại cuộc họp Đại hội Serie A diễn ra trong ngày 23/7. Theo ông, Guardiola vẫn là ưu tiên số một và Liên đoàn vẫn sẽ chờ thêm trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.