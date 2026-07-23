Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi làm Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

(VTC News) -

Theo quyết định về công tác cán bộ được công bố sáng 23/7, Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang sinh năm 1971, quê quán TP Hải Phòng. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hoàng Giang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Trưởng thành từ ngành Công Thương Hải Phòng, ông Nguyễn Hoàng Giang từng giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng.

Sau đó ông là Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 4/2014, ông là Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình (cũ). Rồi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ vào tháng 6/2020.

Sau 4 năm công tác tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Hoàng Giang được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, sau đó được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi Quảng Ngãi và Kon Tum sáp nhập, ông tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (mới).