Trung Quốc bán vé du hành vũ trụ

(VTC News) -

Trung Quốc phóng vệ tinh tái sử dụng đầu tiên hồi tháng 9. (Nguồn: CCTV)

Deep Blue Aerospace, công ty khởi nghiệp nổi bật trong lĩnh vực hàng không vũ trụ Trung Quốc, ngày 24/10 có cột mốc ấn tượng khi lần đầu tiên mở bán vé du hành vũ trụ thương mại qua nền tảng thương mại điện tử Taobao. Những chiếc vé đầu tiên nhanh chóng được mua hết, đánh dấu bước khởi đầu hứa hẹn cho sự phát triển du lịch không gian của đất nước này.

Dự kiến, chuyến du hành sẽ diễn ra vào năm 2027 trên tàu vũ trụ có người lái, sử dụng tên lửa đẩy Nebula-1. Chuyến bay sẽ vươn tới độ cao từ 100 đến 150 km, vượt qua bầu khí quyển và tiến đến rìa không gian, dù không đi vào quỹ đạo. Hành trình kéo dài khoảng 12 phút, trong đó có ít nhất 5 phút hành khách sẽ trải nghiệm trạng thái không trọng lượng. Đặc biệt, tên lửa Nebula-1 có khả năng tái sử dụng, hứa hẹn mang lại tính kinh tế và bền vững cho chương trình du lịch vũ trụ này.

Một công ty khởi nghiệp Trung Quốc lần đầu tiên mở bán vé du hành vũ trụ mang mục đích thương mại, với giá trị một vé khứ hồi khoảng hơn 200.000 USD.

Giá vé khứ hồi được công bố là 1,5 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 210.900 USD, giảm hơn một nửa so với giá vé 450.000 USD của Virgin Galactic, công ty của tỷ phú người Anh Richard Branson. Đặc biệt, khi mua qua Taobao, giá vé còn giảm xuống chỉ còn 1 triệu nhân dân tệ. Công ty thông báo, tất cả công dân từ 18 đến 60 tuổi, có sức khỏe tốt đều có thể tham gia. Mọi ứng viên sẽ phải hoàn thành một bài kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, và khoản đặt cọc 50.000 nhân dân tệ có thể hoàn lại trong vòng 7 ngày.

Ông Hoắc Lượng, người sáng lập và Chủ tịch Hội đồng quản trị Deep Blue Aerospace, nhấn mạnh về tính an toàn của chuyến bay thông qua buổi livestream. Ông khẳng định: "Chúng tôi không cung cấp vé một chiều, mà là vé khứ hồi. Tính mạng con người là quan trọng nhất, nên chúng tôi phải đảm bảo mọi người trở về an toàn". Tàu vũ trụ dự kiến sẽ hạ cánh nhờ hệ thống dù tiên tiến, đảm bảo hành khách trở về Trái Đất an toàn.

Thị trường du lịch vũ trụ toàn cầu đang ngày càng sôi động với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Các công ty như Virgin Galactic và Blue Origin cũng thực hiện thành công các chuyến bay thử nghiệm và thương mại. Gần đây, SpaceX hoàn thành chuyến bay du lịch trên quỹ đạo đầu tiên kéo dài 3 ngày vào năm 2021. Trung Quốc đang nhanh chóng theo kịp xu hướng này, với các doanh nghiệp nội địa như CAS Space cũng đang lên kế hoạch cho các chuyến bay du lịch vào năm 2028.

Vệ tinh Thực Tiễn-19.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp không gian với sự thành công của sứ mệnh vệ tinh Thực Tiễn-19 (Shijian-19).

Vệ tinh tái sử dụng đầu tiên của Trung Quốc này được phóng vào tháng 9, thực hiện hàng trăm thí nghiệm về nhân giống trong không gian, đóng góp vào sự phát triển các giống cây trồng mới và cải thiện an ninh lương thực. Hôm 11/10, vệ tinh đáp xuống bãi đáp Đông Phong ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Và đến hôm 24/10, vệ tinh bàn giao các thiết bị và tải hàng quốc tế từ không gian về cho các nước, trong đó có Thái Lan và Pakistan.