Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/6/2026 - XSBD 12/6

XSBD 12/6. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 12/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 12/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 12/6/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 12/6/2026

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- XSBD 5/6/2026

Kết quả xổ số ngày 5/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng có giải đặc biệt là 103208 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 5/6, kết quả xổ số Bình Dương ngày 5/6/2026.

- XSBD 29/5/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 181994 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 29/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026.

- XSBD 22/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố kết quả xổ số ngày 22/5/2026 với giải đặc biệt là 796933 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 22/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2026.

- XSBD 15/5/2026

Kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) ngày 15/5/2026 có giải đặc biệt là 660519 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 15/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 15/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ được nhận tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An, Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

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