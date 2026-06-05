Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/6/2026 - XSBD 5/6

XSBD 5/6. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 5/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 5/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/6/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 5/6/2026

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- XSBD 29/5/2026

Kết quả xổ số Bình Dương (XSBD) ngày 29/5/2026 có giải đặc biệt là 181994 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 29/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 29/5/2026.

- XSBD 22/5/2026

Kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2026 có giải đặc biệt là 796933 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBD 22/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 22/5/2026.

- XSBD 15/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công bố kết quả xổ số ngày 15/5/2026 với giải đặc biệt là 660519 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 15/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 15/5/2026.

- XSBD 8/5/2026

Kết quả xổ số ngày 8/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương mở thưởng có giải đặc biệt là 246252 và các hạng giải khác như sau:

XSBD 8/5, kết quả xổ số Bình Dương ngày 8/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số mở thưởng. Nếu để quá hạn này, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé số cùng lúc trúng nhiều hạng giải thì chủ nhân tờ vé sẽ được nhận tổng giá trị của tất cả giải thưởng trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp đến nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp quay thưởng.

- Thứ 3: Do đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu thực hiện quay thưởng.

- Thứ 4: Do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ thực hiện quay thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương sẽ quay thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang thực hiện quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 5/6/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.