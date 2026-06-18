TP.HCM dự kiến miễn phí xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 7

(VTC News) -

Theo tờ trình của UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ) ngày 18-19/6 về việc hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt trên địa bàn, dự kiến người dân đi lại bằng xe buýt tại Thành phố sẽ được miễn vé từ tháng 7 tới, sau khi HĐND TP thông qua nghị quyết.

Thành phố dự kiến bố trí gần 2.000 tỷ đồng hỗ trợ xe buýt năm 2026, trong đó dự toán chi thực hiện cả năm đã được giao là 1.334,7 tỷ đồng. Việc miễn vé xe buýt được tính toán phát sinh thêm khoảng 665 tỷ đồng (cho 6 tháng còn lại của năm).

TP.HCM dự kiến miễn phí đi xe buýt cho toàn bộ người dân từ tháng 7.

Vé xe buýt miễn phí được áp dụng với hành khách đi lại trên 135 tuyến xe buýt toàn Thành phố, bao gồm 109 tuyến được hỗ trợ kinh phí trước đây và 26 tuyến không được hỗ trợ.

Phương án thực hiện sẽ chia thành 2 giai đoạn tính từ tháng 7 đến tháng 12/2026.

Giai đoạn 1 (tháng 7 - 9) áp dụng theo hình thức người dân đi xe buýt không bắt buộc định danh. Nhà nước hỗ trợ 100% giá vé thông qua hình thức mua doanh thu chuyến xe (khoán doanh thu định mức).

Theo UBND TP.HCM, việc này nhằm tạo thuận lợi tối đa, thu hút người dân và hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Việc ghi nhận giao dịch nhưng không thu tiền trong giai đoạn 1 đóng vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu sản lượng, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả chính sách và tối ưu hóa mạng lưới tuyến.

TP.HCM đã miễn vé xe buýt cho người cao tuổi, người tàn tật, trẻ em.

Ở giai đoạn này, cơ quan quản lý tăng cường truyền thông; phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu định danh vào hệ thống quản lý giao thông công cộng, chuẩn bị điều kiên kỹ thuật cho giai đoạn 2; hướng dẫn, khuyến khích hành khách định danh và thao tác trên máy bán vé điện tử, tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, thông qua các phương thức như Căn cước công dân, VneID, thẻ ngân hàng, ứng dụng MultiGo.

Đơn vị vận tải cam kết vận hành đúng biểu đồ chạy xe, không bỏ trạm hoặc từ chối hành khách; duy trì kết nối liên tục thiết bị trên xe về Trung tâm điều hành. Đây là điều kiện để ghi nhận dữ liệu thực tế phục vụ nghiệm thu và thanh toán kinh phí.

Giai đoạn 2 (từ tháng 10 - 12/2026), hành khách bắt buộc xác thực định danh khi đi xe buýt, thông qua quét thẻ hoặc mã QR, các phương thức không dùng tiền mặt trên hệ thống máy quét lắp đặt trên xe.

Nhà nước chỉ trả trực tiếp tiền vé cho từng lượt hành khách thông qua hệ thống vé điện tử cho đơn vị vận hành.

Hệ thống bến bãi, nhà chờ xe buýt của TP.HCM đang dần được đầu tư hiện đại.

Giai đoạn này giúp tạo thêm động lực để doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, nhằm thu hút hành khách, duy trì ổn định hệ thống thẻ vé điện tử.

Theo tính toán, tổng kinh phí thực hiện miễn vé cho hành khách đi xe buýt 6 tháng cuối năm 2026 là 665 tỷ đồng.

Cũng theo tờ trình, việc thực hiện chính sách miễn vé xe buýt sẽ do các cơ quan chuyên môn và đơn vị vận tải hiện hữu thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao nên không làm phát sinh thêm nguồn nhân lực mới.

TP.HCM hiện có 180 tuyến xe buýt hoạt động, bao gồm 158 tuyến nội tỉnh và 22 tuyến liên tỉnh kết nối với các tỉnh thành lân cận là Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Trong 158 tuyến nội tỉnh, Thành phố miễn vé cho khách đi lại trên 135 tuyến vì có 23 tuyến đặc thù, chủ yếu phục vụ du lịch, trải nghiệm và kết nối cảng hàng không.

Toàn TP.HCM đã có 37 bến bãi phục vụ xe buýt và 6.241 điểm dừng, trong đó có 1.030 nhà chờ.

Thành phố cũng đã hình thành và phát huy hiệu quả trung tâm điều hành trực tuyến để theo dõi, giám sát, nghiệm thu các hoạt động của xe buýt, thông qua dữ liệu từ các thiết bị gắn trên xe, như thiết bị giám sát hành trình, camera, thiết bị đọc thẻ vé điện tử...

Báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt còn rất thấp so với mục tiêu đặt ra; năm 2025 đạt khoảng 1,6% so với yêu cầu là 7,23%.

Tuy nhiên, trong các thời điểm triển khai chính sách miễn, giảm vé xe buýt dịp lễ, Tết, tỷ lệ sử dụng tăng rất cao.

Người đi xe buýt tại TP.HCM thuộc nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhiều nhất là học sinh sinh viên, công nhân viên chức, người lao động.

Dự báo sản lượng hành khách đi xe buýt nếu triển khai chính sách miễn vé trong năm 2026 sẽ tăng trung bình khoảng 30%.

Theo UBND TP.HCM, việc miễn vé xe buýt 6 tháng cuối năm 2026 trước mắt nhằm giảm chi phí đi lại cho người dân trong giai đoạn giá xăng dầu tăng cao; đồng thời thu hút người dân hình thành thói quen sử dụng giao thông công cộng và thanh toán không tiền mặt; giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, định hướng phát triển đô thị thông minh và giao thông thông minh của TP.HCM.

Trong quá trình triển khai chính sách miễn vé, cơ quan chức năng sẽ đánh giá để điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tế, làm cơ sở đề xuất các chính sách miễn vé cho các năm tiếp theo. Đồng thời xây dựng các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng trong thời gian tới.