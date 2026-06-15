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Hà Lan 0 0 Nhật Bản
Trận Hà Lan đấu với Nhật Bản bắt đầu lúc 3h ngày 15/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu.
Lực lượng, phong độ Hà Lan
Hà Lan từng 3 lần vào chung kết World Cup. Trong 10 trận gần nhất, Hà Lan thắng 6, hòa 3 và thua 1. Trận thua Algeria 0-1 chấm dứt chuỗi bất bại của đội tuyển này. Ở trận giao hữu cuối trước World Cup 2026, Hà Lan thắng Uzbekistan 2-1.
Hà Lan ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất. Các phương án tấn công được nhắc đến trong danh sách nhân sự gồm Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Tijjani Reijnders và Crysencio Summerville.
Về lực lượng, Hà Lan chờ tình hình của Bart Verbruggen, người gặp vấn đề ở hông. Nếu Verbruggen không kịp bình phục, Mark Flekken là phương án thay thế. Jurrien Timber rút lui vì chấn thương. Jerdy Schouten, Matthijs de Ligt và Xavi Simons cũng không góp mặt.
Lực lượng, phong độ Nhật Bản
Nhật Bản dự World Cup lần thứ 8 liên tiếp. Trong 10 trận gần nhất, Nhật Bản thắng 7, hòa 2 và thua 1. Đội bóng này đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trước World Cup 2026. Các kết quả đáng chú ý trong giai đoạn này gồm những trận thắng Brazil, Anh, Scotland và Iceland.
Nhật Bản ghi 15 bàn và nhận 6 bàn thua trong 10 trận gần nhất. Đội bóng châu Á giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần đây.
Về lực lượng, Nhật Bản không có đội trưởng Wataru Endo do chấn thương bàn chân. Kaoru Mitoma cũng vắng mặt. Takefusa Kubo và Junya Ito nhiều khả năng hỗ trợ Ayase Ueda trên hàng công. Yuto Nagatomo có thể trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên dự 5 kỳ World Cup nếu được sử dụng.
Hà Lan đấu với Nhật Bản (3h ngày 15/6)
Trận Hà Lan đấu với Nhật Bản diễn ra lúc 3h ngày 15/6 trên sân AT&T, Arlington, Texas, Mỹ, thuộc bảng F World Cup 2026. Trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV10 và VTV6.
Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Ismail Elfath, người Mỹ. Đây là trận ra quân của cả hai đội tại World Cup 2026. Bảng F còn có Thụy Điển và Tunisia.
Theo Opta, Hà Lan có 49,2% cơ hội thắng. Cơ hội thắng của Nhật Bản là 26%. Sau trận đấu này, Hà Lan lần lượt gặp Thụy Điển và Tunisia, còn Nhật Bản gặp Tunisia và Thụy Điển.
Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản, bảng F World Cup 2026 hôm nay
Trực tiếp bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản diễn ra lúc 3h ngày 15/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hà Lan đấu với Nhật Bản.
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