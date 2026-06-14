(VTC News) -

Hà Lan đấu với Nhật Bản lúc 3h ngày 15/6 trên sân AT&T, Texas, Mỹ, trong trận ra quân bảng F World Cup 2026. Đây được xem là cặp đấu cân bằng nhất của bảng đấu có thêm Thụy Điển và Tunisia. Hà Lan được Opta đánh giá cao hơn với 49,2% cơ hội thắng, nhưng Nhật Bản không phải đối thủ dễ bị bắt nạt khi xác suất chiến thắng của đại diện châu Á là 26%.

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Nhật Bản

Hà Lan bước vào World Cup 2026 với tham vọng lớn. Đội bóng của huấn luyện viên Ronald Koeman từng 3 lần vào chung kết World Cup nhưng chưa một lần vô địch. Sau khi vào tứ kết World Cup 2022 và bán kết EURO 2024, “Cơn lốc màu da cam” cần một giải đấu thuyết phục hơn để khẳng định vị thế.

Nhật Bản dự World Cup lần thứ 8 liên tiếp. Đội bóng xứ mặt trời mọc đã quen với việc tạo ra bất ngờ ở các giải lớn, đặc biệt sau khi từng đánh bại Đức và Tây Ban Nha tại World Cup 2022. Với phong độ hiện tại, Nhật Bản hoàn toàn có thể khiến Hà Lan gặp nhiều rắc rối ở trận mở màn.

Phân tích phong độ Hà Lan

Phong độ Hà Lan trong 10 trận gần nhất tương đối tốt. Đội bóng này thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận. Thất bại 0-1 trước Algeria khiến mạch bất bại của Hà Lan bị cắt đứt, nhưng họ kịp lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-1 trước Uzbekistan ngay trước World Cup.

Đội tuyển Hà Lan mạnh nhất ở bảng F. (Ảnh: Reuters)

Hà Lan ghi 22 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Hàng công của họ có nhiều phương án, từ Memphis Depay, Cody Gakpo đến Tijjani Reijnders và Donyell Malen. Tuy nhiên, việc chỉ thắng Uzbekistan nhờ 2 quả phạt đền cũng cho thấy Hà Lan vẫn cần cải thiện khả năng tạo cơ hội rõ ràng trước những đội phòng ngự thấp.

Về lối chơi, Hà Lan nhiều khả năng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Frenkie de Jong và Ryan Gravenberch là cặp tiền vệ trung tâm có nhiệm vụ giữ nhịp, trong khi Gakpo và Malen tạo tốc độ ở hai biên. Sự linh hoạt của Reijnders ở vị trí số 10 có thể là chìa khóa để Hà Lan mở khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng thủ Nhật Bản.

Điểm khiến Hà Lan phải dè chừng là trạng thái thể lực của một số trụ cột. Bart Verbruggen gặp vấn đề ở hông, còn Jurrien Timber, Jerdy Schouten, Matthijs de Ligt và Xavi Simons đều vắng mặt. Dù vậy, Hà Lan vẫn sở hữu bộ khung đủ mạnh để kiểm soát thế trận.

Phân tích phong độ Nhật Bản

Phong độ Nhật Bản trước World Cup rất ấn tượng. Đội bóng của huấn luyện viên Hajime Moriyasu thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trong 10 trận gần nhất. Nhật Bản đang có chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, trong đó có các trận thắng Brazil, Anh, Scotland và Iceland.

Nhật Bản ghi 15 bàn và chỉ thủng lưới 6 lần trong 10 trận gần nhất. Đáng chú ý, họ giữ sạch lưới 5 trong 6 trận gần đây. Đây là nền tảng quan trọng để Nhật Bản tự tin bước vào trận gặp đối thủ châu Âu được đánh giá cao hơn.

Kubo giữ trọng trách ở đội tuyển Nhật Bản khi Mitoma và Minamino vắng mặt. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Nhật Bản vẫn giữ lối chơi có tính tổ chức cao, di chuyển nhiều và chuyển trạng thái rất nhanh. Sơ đồ 3-4-2-1 giúp họ đảm bảo quân số ở hàng thủ, đồng thời tạo điều kiện cho các cầu thủ chạy cánh khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ biên đối phương.

Việc Wataru Endo và Kaoru Mitoma không có thể trạng tốt nhất là tổn thất đáng kể. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn còn Takefusa Kubo, Junya Ito, Ritsu Doan và Ayase Ueda. Đây là nhóm cầu thủ đủ kỹ thuật và tốc độ để gây áp lực lên hàng thủ Hà Lan nếu có khoảng trống phản công.

Thông tin đội hình

Hà Lan chờ tình hình của Bart Verbruggen, người gặp chấn thương hông ở trận giao hữu cuối cùng. Nếu thủ môn này không kịp bình phục, Mark Flekken là phương án thay thế. Jurrien Timber rút lui khỏi đội hình vì chấn thương, còn Jerdy Schouten, Matthijs de Ligt và Xavi Simons cũng không thể góp mặt. Trên hàng công, Memphis Depay cạnh tranh suất đá chính với Donyell Malen.

Nhật Bản không có đội trưởng Wataru Endo sau khi anh không kịp hồi phục chấn thương bàn chân và chia tay đội tuyển. Kaoru Mitoma cũng vắng mặt, khiến HLV Moriyasu mất một phương án đột biến ở biên. Takefusa Kubo và Junya Ito nhiều khả năng hỗ trợ Ayase Ueda trên hàng công. Yuto Nagatomo có thể trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên dự 5 kỳ World Cup nếu được sử dụng.

Đội hình dự kiến Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Summerville, Reijnders, Gakpo; Depay.

Đội hình dự kiến Nhật Bản: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, H. Ito; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; J. Ito, Kubo; Ueda.

Dự đoán kết quả: Hà Lan 2-2 Nhật Bản.