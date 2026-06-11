Nhận định bóng đá Canada vs Bosnia & Herzegovina, bảng B World Cup 2026

(VTC News) -

Canada đấu với Bosnia & Herzegovina lúc 2h ngày 13/6 trên sân BMO, Toronto, thuộc bảng B World Cup 2026. Đây là trận ra quân của hai đội và cũng là trận World Cup nam đầu tiên diễn ra trên đất Canada. Đội chủ nhà có cơ hội lớn để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup. Theo Opta, Canada có 58,3% cơ hội thắng, cao hơn nhiều so với mức 20,0% của Bosnia & Herzegovina.

Phân tích phong độ, nhận định Canada vs Bosnia & Herzegovina

Canada bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong ba đội chủ nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch không phải đá vòng loại. Canada từng thua cả 6 trận trong hai kỳ World Cup 1986 và 2022, nên trận mở màn trên sân nhà là cơ hội quan trọng để thay đổi lịch sử.

Phong độ của Canada trước giải khá ổn định. Đội bóng Bắc Mỹ chưa thua trong năm 2026 và mang theo chuỗi 8 trận bất bại vào trận ra quân. Trong chuỗi này, Canada cũng có 6 trận giữ sạch lưới.

Đội tuyển Canada là chủ nhà thứ hai ra sân ở World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Hàng thủ là điểm tựa đáng kể của Canada. Sự chắc chắn ở tuyến dưới giúp họ có thêm cơ sở để chơi chủ động hơn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Tuy nhiên, việc Alphonso Davies bỏ ngỏ khả năng ra sân khiến sức mạnh biên trái của đội chủ nhà bị ảnh hưởng rõ rệt.

Canada dưới thời Jesse Marsch thiên về lối chơi giàu tốc độ, chuyển trạng thái nhanh và pressing quyết liệt. Khi có lợi thế sân nhà, họ có thể đẩy nhịp trận đấu lên cao để gây áp lực sớm. Jonathan David là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Tiền đạo này đang ở rất gần cột mốc 40 bàn cho đội tuyển quốc gia.

Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Đội bóng của huấn luyện viên Sergej Barbarez giành vé dự giải sau khi vượt qua Italy rồi Wales trên chấm luân lưu ở vòng play-off. Đây mới là lần thứ hai Bosnia & Herzegovina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Phong độ của Bosnia & Herzegovina cũng không tệ. Đội bóng châu Âu bất bại 8 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng quan trọng ở loạt trận play-off. Dù vậy, việc phải đá trận mở màn trên sân đối thủ là thử thách không nhỏ.

Bosnia & Herzegovina cải thiện nhiều ở khâu phòng ngự. Trong 6 trận gần nhất, họ không trận nào thủng lưới quá 1 bàn. Cách chơi của đội khách có thể nghiêng về sự thận trọng, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ cơ hội từ các pha bóng dài hoặc tình huống cố định.

Vấn đề lớn nhất của Bosnia & Herzegovina nằm ở hàng công. Edin Dzeko bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì chấn thương vai. Nếu đội trưởng kỳ cựu này không thể đá chính, Bosnia & Herzegovina sẽ mất đi điểm tựa kinh nghiệm quan trọng. Ermedin Demirovic và Semir Bazdar vì thế phải gánh nhiều trách nhiệm hơn ở tuyến trên.

Bosnia & Herzegovina lần thứ hai dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình Canada và Bosnia & Herzegovina

Canada nhiều khả năng không có lực lượng mạnh nhất. Alphonso Davies bị đau gân kheo và chưa chắc kịp thi đấu. Moise Bombito cũng khó góp mặt vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương xương chày trái. Marcelo Flores vắng mặt vì đứt dây chằng chéo trước, Jayden Nelson được gọi thay thế. Maxime Crepeau dự kiến bắt chính, trong khi Jonathan David và Cyle Larin là bộ đôi tấn công được kỳ vọng.

Bosnia & Herzegovina chờ tình hình của Edin Dzeko. Tiền đạo 40 tuổi vắng mặt ở buổi tập gần nhất vì chấn thương vai và có nguy cơ không ra sân. Haris Tabakovic có tên trong danh sách nhưng khó thi đấu vì vấn đề ở cổ chân. Nikola Katic vừa ghi bàn trong trận giao hữu hòa Panama và có thể là phương án quan trọng ở hàng thủ.

Đội hình dự kiến Canada: Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin.

Đội hình dự kiến Bosnia & Herzegovina: Vasilj; Burnic, Gigovic, Muharemovic, Memic; Celik, Basic, Bajraktarevic; Mahmic, Demirovic, Bazdar.

Dự đoán kết quả: Canada 1-0 Bosnia & Herzegovina.