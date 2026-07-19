Triệt phá đường dây tiền ảo CVX lừa 3.000 người, chiếm đoạt trên 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 18/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú TP Đà Nẵng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố 3 bị can khác về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Các nghi phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Lê Trung Hiếu thành lập 4 công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, dựng vỏ bọc “Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP” để huy động vốn trái phép.

Nhóm này quảng bá “đồng tiền số” CVX trên website id.canvanex.com, giới thiệu ứng dụng công nghệ Blockchain và cam kết lợi nhuận tăng gấp 10-100 lần sau một năm nhằm lôi kéo nhà đầu tư.

Để tạo lòng tin, Hiếu và đồng phạm liên tục tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ ra mắt dự án và các chương trình vinh danh doanh nhân, thủ lĩnh tiêu biểu, xây dựng hình ảnh một hệ sinh thái khởi nghiệp quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Canvanex chỉ là một website mô phỏng sàn giao dịch tiền số. Đồng CVX và các biến thể hoàn toàn không có giá trị thực tế, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Đường dây được tổ chức theo mô hình đa cấp nhiều tầng. Lê Trung Hiếu giữ vai trò cầm đầu, phía dưới là các lãnh đạo cấp cao quản lý hơn 30 công ty tại nhiều địa phương, tiếp đến là mạng lưới “Leader” phát triển người tham gia để hưởng hoa hồng 10%.

Thực chất, hệ thống không tạo ra sản phẩm hay lợi nhuận mà sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước.

Lực lượng công an khám xét trụ sở làm việc của các đối tượng tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Đến nay, cơ quan điều tra xác định hơn 3.000 người trên cả nước đã đầu tư vào hệ thống với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nhiều bị hại vay ngân hàng, vay lãi ngoài để mua các gói đầu tư với kỳ vọng đồng CVX sẽ tăng giá mạnh khi được đưa lên sàn quốc tế.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, số tiền huy động được sau đó bị chuyển thành tiền số trên các sàn giao dịch quốc tế, luân chuyển qua nhiều ví điện tử để che giấu dòng tiền trước khi rút về tài khoản cá nhân. Lê Trung Hiếu khai đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, đầu tư cơ sở vật chất và chi tiêu cá nhân.

Trước đó, ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại trung tâm điều hành của đường dây ở phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống; thu giữ 66 bộ máy tính và máy chủ, 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu, khoảng 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu phục vụ điều tra.

Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng vụ án và đề nghị các bị hại, cá nhân có liên quan chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết.