Sàn tiền ảo ONUS của Eric Vương dùng chuỗi cửa hàng bánh mỳ để lừa nhà đầu tư

Chiều 3/4, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý I/2026, đại diện Cục An ninh Kinh tế (A04, Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra vụ án liên quan đến sàn giao dịch ONUS.

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục A04, từ 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vương, 42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS) cùng đồng bọn lập trình đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC. Tháng 10/2021, VNDC đổi tên thành ONUS.

Đại tá Hùng cho hay, các đối tượng đưa thông tin sai lệch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền.

Theo nguyên tắc, VNDC được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng, ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam, theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế, số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo.

Ngoài ra, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư các chuỗi cửa hàng bánh mỳ Snack House nhằm mở rộng mạng lưới ra 30 điểm tại Cần Thơ và 1.000 điểm bán trên cả nước. Eric Vương quảng cáo người dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mỳ tại các chi nhánh này. Nhưng, kết quả điều tra xác định hoạt động này không có thật.

Bên cạnh đó, các đối tượng hợp tác với TrustPay, JSC và Go24 để ra mắt sàn thương mại điện tử VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Đến nay, sàn thương mại này vẫn chưa có.

Để quảng bá, kêu gọi nhà đầu tư, Eric Vương cùng đồng bọn đã thuê các KOL, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ; tuyển dụng nhân viên, mở rộng đại lý thành các chân rết.

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, các đối tượng cầm đầu lập trình ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như LABUBU, HNG... rồi can thiệp, tạo lệnh mua bán để để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo chủ đích.

Khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông để các đồng tiền ảo trở về đúng giá trị thật, thậm chí không còn giá trị. Quy trình này được lặp đi lặp lại, bằng việc tiếp tục phát hành token mới.

"Đây là hệ sinh thái rất lớn, quy mô đặc biệt lớn. Các đối tượng đã chiếm đoạt rất nhiều tiền của các nhà đầu tư", lãnh đạo Cục A04 nhấn mạnh.

Trước đó, Cục An ninh Kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS.

Bước đầu công an xác định, các đối tượng trong đường dây đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư.

Trong hai ngày 20-21/3, nhiều tổ công tác tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 người liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan hành vi phạm tội của các đối tượng; ngăn chặn được việc tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại.

Ngày 23/3, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số); Trần Quang Chiến (Quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS); Ngô Thị Thảo (SN 1994, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM; Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Hanagold) và một số đối tượng đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG... phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân chỉ đạo đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Ngày 24/3, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đồng thời cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một đối tượng về tội Rửa tiền.