Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, 54 bị cáo lĩnh 384 năm tù

(VTC News) -

Sáng 15/4, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử và tuyên án đối với 117 bị cáo trong đường dây tội phạm xuyên quốc gia với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Mua bán người” và “Đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, đây là đường dây lừa đảo hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào), do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức theo phương thức “dùng người Việt lừa người Việt”.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh BHT)

Trước đó, ngày 1/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận Hoàng Bích Ngọc (SN 1994, trú TP Hải Phòng) đến tự thú. Ngọc khai nhận trong thời gian sinh sống tại Lào đã tham gia cùng một đối tượng người Trung Quốc tên A Hào và nhiều người Việt Nam khác thực hiện hành vi lừa đảo.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, phương tiện điện tử để tiếp cận bị hại, đưa ra các thông tin giả về đầu tư kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ lời khai của Ngọc, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng chức năng Lào điều tra, triệt xóa đường dây. Ngày 2/8/2024, lực lượng chức năng hai nước kiểm tra tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, phát hiện 141 công dân Việt Nam có liên quan đến hoạt động phạm tội trên nền tảng mạng OYO.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, ngoài hành vi lừa đảo, một số đối tượng trong đường dây còn liên quan đến các hành vi mua bán người và tổ chức đánh bạc.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

HĐXX tuyên phạt 117 bị cáo về các tội danh nêu trên. Trong đó, 54 bị cáo lĩnh án tù giam với tổng mức hình phạt 384 năm tù; 63 bị cáo được hưởng án treo, giao địa phương quản lý, giáo dục theo quy định.

Mức án cao nhất là 19 năm tù được tuyên đối với hai bị cáo Trịnh Văn Phương (SN 1987, trú Ninh Bình) và Lò Văn Tiết (SN 1995, trú Điện Biên). Một số bị cáo khác nhận mức án nghiêm khắc như: Đinh Văn Châu 15 năm tù, Vi Quỳnh Trang 14 năm 6 tháng tù, Hoàng Bích Ngọc 13 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị buộc liên đới bồi thường thiệt hại cho bị hại, nộp án phí theo quy định và bị tịch thu, xử lý các phương tiện sử dụng vào hành vi phạm tội.

Bản án được đánh giá thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh báo đối với các hành vi lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.